Russie: Kim Jong-Un promet une alliance forte

Kim Jong-Un. Photo archives : afp.com/STR

Les relations entre la Russie et la Corée du Nord se sont renforcées au cours des dernières années, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce rapprochement s’est accentué grâce à des liens stratégiques, notamment dans le domaine militaire et diplomatique, où les deux pays ont trouvé un terrain d’entente pour répondre à leurs objectifs respectifs sur la scène internationale. La visite récente à Pyongyang de Sergueï Choïgou, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, en est un nouvel exemple. Lors de cette rencontre, Kim Jong Un a exprimé son soutien inconditionnel à la Russie dans son conflit avec l’Ukraine, soulignant que son pays se tiendrait fermement aux côtés de Moscou dans ce dossier crucial.

Soutien inconditionnel de la Corée du Nord à la Russie

Le dirigeant nord-coréen a assuré que la Corée du Nord continuerait à soutenir la politique étrangère de la Russie, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine. « Nous soutenons la Russie sans condition, notamment dans sa quête de justice », a affirmé Kim Jong Un, exprimant sa conviction que la Russie triompherait finalement dans cette guerre. Il a également annoncé que les relations bilatérales entre les deux nations seraient renforcées, comme le prévoyait l’accord de défense mutuelle signé lors de la visite du président Vladimir Poutine en Corée du Nord l’année précédente.

Publicité

La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord

Cette alliance entre les deux pays s’est concrétisée sur le terrain, avec l’envoi de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes, notamment dans la région de Koursk, où des soldats nord-coréens ont été impliqués dans les combats contre les forces ukrainiennes. Les conséquences de cette coopération ont été lourdes en pertes humaines, avec près de 600 soldats nord-coréens tués et des milliers d’autres blessés. Le soutien de la Corée du Nord à la Russie ne se limite pas à la participation militaire ; le pays a également été accusé d’exporter des armes vers la Russie, notamment des missiles et des munitions, en échange de technologies de défense aérienne et de missiles anti-aériens fournis par la Russie.

Accusations de violation des sanctions de l’ONU

Ce soutien bilatéral soulève des préoccupations internationales, notamment du côté de la Corée du Sud, qui accuse la Corée du Nord d’enfreindre les sanctions de l’ONU en fournissant des armes à la Russie. Un organisme international a d’ailleurs dénoncé cette coopération, qualifiant les échanges entre les deux pays de « relations illégales », après avoir révélé que des navires russes avaient transporté des millions de cartouches d’artillerie et des munitions vers la Russie en provenance de Corée du Nord.

Une alliance stratégique dans un environnement international tendu

Dans ce contexte, la coopération entre les deux pays est perçue comme une démarche stratégique dans un environnement international de plus en plus polarisé. Alors que la Corée du Nord poursuit ses ambitions militaires et diplomatiques, elle semble pouvoir compter sur un partenaire de taille en la Russie, tout en continuant de naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie mondiale.