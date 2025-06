Sahara Occidental : grave accusation de l’ONU

Le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) brandi par une sahraouie

Depuis des décennies, le Sahara occidental reste au centre d’un conflit territorial non résolu. Après le retrait de l’Espagne en 1975, le Maroc a pris le contrôle de la majeure partie de ce territoire, tandis que le Front Polisario, soutenu par une partie de la communauté internationale, réclame l’indépendance. L’ONU considère toujours le Sahara occidental comme un territoire non autonome, et un référendum d’autodétermination, prévu depuis les années 1990, n’a jamais été organisé. Les dynamiques sur le terrain continuent d’évoluer et font aujourd’hui l’objet de nouvelles préoccupations.

Des transformations territoriales sous surveillance

Un rapport récent des Nations unies fait état de déplacements forcés de populations, de démolitions d’habitations et de confiscations de biens privés dans certaines zones côtières du Sahara occidental. Ces actions auraient, selon les rapporteurs, visé des résidents sahraouis entre 2022 et 2024, en particulier dans des secteurs convoités pour le développement économique. Le document évoque l’implantation de projets touristiques ainsi que des infrastructures dans le domaine de l’énergie, et cite l’arrivée de grandes entreprises internationales, comme Engie.

Publicité

Les rapporteurs s’interrogent sur l’impact de ces projets sur la population locale et sur le droit à l’autodétermination, en soulignant que ces opérations auraient conduit à des déplacements massifs et à la perte de logements. Certains défenseurs des droits humains vont plus loin, estimant qu’un changement de la composition démographique pourrait être en cours, en lien avec l’arrivée de nouveaux résidents marocains dans la région.

Rabat récuse les accusations

En réponse à ces observations, les autorités marocaines nient formellement toute intention de nuire aux droits des Sahraouis. Elles estiment que les accusations formulées dans le rapport de l’ONU sont infondées et qu’elles émanent d’acteurs qui, selon Rabat, « politisent les mesures de l’ONU ».

Une situation toujours incertaine

La publication de ce rapport relance les débats sur l’avenir du Sahara occidental et la manière dont les actions menées sur le terrain peuvent influencer les équilibres politiques. Alors que le processus politique reste bloqué, les transformations physiques et démographiques de certaines zones alimentent les préoccupations autour du respect des droits fondamentaux.

Les observateurs s’accordent à dire que la stabilité de la région dépendra en grande partie de la capacité des différentes parties à maintenir un dialogue ouvert, sous l’égide des Nations unies, et à éviter toute mesure susceptible d’aggraver les tensions. L’appel des rapporteurs à la transparence souligne l’importance croissante de la situation sur le terrain dans la lecture globale du conflit saharien.