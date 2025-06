Sénégal : Ousmane Sonko en Chine, plusieurs accords signés

En visite officielle à Pékin et Hangzhou du 20 au 22 juin, le Premier ministre Ousmane Sonko a signé plusieurs accords de coopération bilatérale couvrant des secteurs jugés prioritaires pour le développement national. Énergie, infrastructures, éducation et technologies figurent parmi les domaines visés, avec des projets clairement identifiés : construction de routes interurbaines, développement de parcs énergétiques et mise en place de centres de formation professionnelle à vocation numérique.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre du Plan Sénégal 2050, qui ambitionne une transformation structurelle du pays. À travers ces partenariats, le gouvernement cherche à combler des déficits stratégiques en matière de connectivité et d’accès à l’énergie, tout en renforçant les capacités humaines. La Chine, déjà partenaire majeur dans plusieurs projets d’envergure au Sénégal, voit ici son rôle renforcé dans la mise en œuvre de cette vision à long terme.

Encouragement aux investissements privés chinois

Lors du forum économique tenu à Hangzhou, Ousmane Sonko a invité les entreprises chinoises à considérer le Sénégal comme une destination fiable pour l’investissement, insistant sur la stabilité politique, le capital humain et les réformes en cours. Plusieurs protocoles d’intention ont été signés avec des acteurs du secteur privé chinois dans les domaines de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et de la logistique.

Cet appel s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les sources de financement du développement sénégalais. En élargissant son cercle de partenaires économiques, Dakar entend limiter sa dépendance aux bailleurs traditionnels et mieux défendre ses intérêts dans la négociation des projets. L’approche chinoise, fondée sur des investissements orientés résultats et un accompagnement technique rapide, séduit notamment dans un contexte de pressions budgétaires croissantes.

Coopération étendue au sport et à la jeunesse

En marge des discussions économiques, les autorités chinoises ont officiellement invité la délégation sénégalaise des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévue à Dakar en 2026, à effectuer un séjour de préparation en Chine. Cette invitation intervient après des difficultés rencontrées par certains athlètes sénégalais pour l’obtention de visas vers d’autres pays partenaires. Pékin entend ainsi soutenir l’organisation des JOJ à travers des facilités logistiques, techniques et diplomatiques.

Ce geste vient compléter un partenariat qui ne se limite pas aux infrastructures, mais touche également aux domaines culturels et sportifs. Pour les autorités sénégalaises, il s’agit d’un appui bienvenu dans la perspective d’un événement international majeur, symbole de rayonnement pour la jeunesse du pays.