Sénégal : Le système du Trésor public bloqué, incident technique ou piratage ?

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a annoncé dimanche 10 mai 2026 qu’un incident affecte une partie de ses systèmes d’information. L’institution, qui assure la gestion des finances publiques sénégalaises, n’a pas précisé la nature exacte de la perturbation ni son étendue réelle.

Quatrième structure publique touchée en quatre ans

Dans un communiqué signé par le Directeur général, la DGCPT indique avoir « pris des mesures conservatoires conformément à son plan de continuité d’activité » dès la détection de l’incident. Le texte, sobre et délibérément vague, ne mentionne ni cyberattaque, ni panne technique, ni délai de rétablissement. Cette communication minimale laisse ouvertes toutes les hypothèses, à commencer par celle d’un acte malveillant.

L’incident survient dans un contexte où les administrations sénégalaises enchaînent les compromissions informatiques. En octobre 2022, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) avait été victime du groupe Karakurt, qui avait publié 102 gigaoctets de données internes. Trois ans plus tard, en octobre 2025, la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) était ciblée par le groupe Black Shrantac, lequel réclamait une rançon de dix millions d’euros en échange de la non-divulgation d’un téraoctet de données. En janvier 2026, c’est la Direction des Affaires financières (DAF) du ministère de l’Intérieur qui était compromise : des empreintes digitales, des photos d’identité et des fichiers électoraux auraient été exfiltrés.

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La DGCPT constituerait, si l’hypothèse d’une attaque se confirme, le quatrième organisme d’État visé depuis 2022. Sa fonction centrale — elle centralise les recettes et les dépenses de l’État, gère la trésorerie publique et assure le paiement des agents — lui confère une valeur stratégique particulièrement élevée pour d’éventuels attaquants.

Les usagers en attente de rétablissement

Aucun périmètre de services affectés n’a été communiqué publiquement par la DGCPT. Les usagers — entreprises, prestataires, collectivités en attente de paiements — ignorent à ce stade quelles opérations sont suspendues et pour quelle durée. La Direction générale a tenu à « rassurer » et à remercier le public pour « sa compréhension et sa patience ».

La DGCPT n’a pas indiqué si l’Agence de l’informatique de l’État (ADIE), structure gouvernementale compétente en matière de sécurité des systèmes d’information publics, a été saisie. Aucun calendrier de rétablissement n’a été rendu public à l’heure.