SpaceX: ce nouveau concurrent était inattendu

© SpaceX

Pour SPaceX, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Après l’épisode de tensions entre Trump et Musk, le patron de l’entreprise spatiale, voilà qu’une mégafusée Starship a littéralement explosé à l’occasion d’un test au Texas. Heureusement, aucun blessé n’a été à déplorer. Plus que ça, l’entreprise américaine doit aussi faire face à une concurrence de plus en plsu féroce…

Honda, le géant japonais connu pour ses voitures et motos, vient de réaliser une percée majeure en effectuant avec succès le premier vol d’une fusée réutilisable expérimentale. Cette réussite positionne l’entreprise parmi l’élite des acteurs capables de développer des technologies spatiales viables.

Publicité

Des objectifs spatiaux ambitieux

Le prototype, mesurant six mètres, s’est élevé à 300 mètres lors de ce vol initial. Bien que modeste, cette performance met en lumière les défis complexes du développement spatial, où chaque étape compte. Le véritable exploit réside dans l’atterrissage précis de la fusée, qui s’est posée à seulement 37 centimètres de son point cible.

Honda envisage ce projet comme une initiative stratégique à long terme, bien au-delà d’une simple prouesse technique. L’entreprise planifie un vol suborbital d’ici 2029, signe de son engagement durable dans l’industrie spatiale en pleine croissance. Ce vol d’une minute, bien qu’encore limité, s’inscrit dans une feuille de route rigoureusement planifiée pour atteindre des objectifs ambitieux.

Un autre concurrent français se dévoile

En France, la start-up SpaceDreamS poursuit des aspirations similaires dans le domaine spatial. Spécialisée dans la conception de pas de tirs, elle ambitionne de créer un réseau mondial de bases de lancement à coûts optimisés. Son premier site français devrait être opérationnel d’ici au mois de juin 2026. Une annonce qui renforce la place de la France dans l’écosystème spatial commercial émergent alors que Paris, tout comme l’Union européenne, était largement en retard sur les concurrents américains, russes, chinois et indiens.