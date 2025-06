Textile en Afrique : une usine avec un potentiel de 4000 emplois annoncée

Photo de Markus Winkler sur Unsplash

Le Togo poursuit sa stratégie de développement industriel avec l’arrivée remarquée du groupe Star Garments. Selon les informations relayées par l’AgenceEcofin, cette entreprise d’origine srilankaise a choisi le Togo pour implanter sa toute première usine en Afrique. Ce choix témoigne d’un climat des affaires jugé attractif et d’un positionnement stratégique du pays sur l’échiquier industriel continental.

Installée au sein de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), la nouvelle unité est déjà opérationnelle. Elle emploie actuellement 304 personnes et prévoit une montée en puissance qui pourrait atteindre 2 000 emplois directs, avec une attention particulière portée à l’inclusion des femmes, qui devraient représenter plus de 60 % de l’effectif. À l’horizon 2030, le projet vise 4 520 emplois directs et indirects, selon des sources proches du dossier.

Publicité

Star Garments, filiale du groupe américain Komar, fait partie des acteurs mondiaux du secteur de l’habillement. Son choix du Togo n’est pas anodin. Il reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour un pays qui s’efforce de bâtir une base industrielle diversifiée et compétitive, notamment en misant sur la zone économique spéciale d’Adétikopé comme pôle logistique et manufacturier.

L’initiative a aussi bénéficié d’un appui financier de la Société financière internationale (IFC), qui accompagne de plus en plus d’investissements à impact en Afrique. Cette implication souligne la volonté des institutions internationales de soutenir des projets créateurs d’emplois, porteurs de valeur ajoutée locale et susceptibles de dynamiser les exportations non traditionnelles.