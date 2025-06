Trump – Poutine – Zelensky: le Kremlin refroidit l’idée d’un sommet

Photo Brendan Smialowski AFP

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de trois ans, continue de ravager le pays malgré les multiples appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu et de négociations pour mettre fin à ce conflit dévastateur. Si certains leaders mondiaux ont multiplié les initiatives diplomatiques pour parvenir à une désescalade, les efforts pour instaurer une paix durable restent infructueux. Les récentes discussions entre la Russie et l’Ukraine, menées à Istanbul, ont permis un échange limité de prisonniers et de corps de soldats, mais n’ont pas permis d’avancer sur les questions de fond. Le Kremlin, de son côté, demeure pessimiste quant à l’évolution rapide de la situation.

Lors d’un briefing quotidien, Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a souligné que la Russie ne s’attendait pas à une avancée rapide dans le règlement du conflit. Selon lui, la question est « extrêmement complexe » et nécessitera un travail approfondi pour éliminer les causes profondes du différend. La Russie privilégie la recherche de solutions durables, et Moscou semble être dans l’optique de mener des négociations qui touchent à ces racines du conflit, plutôt que de se concentrer sur des actions immédiates.

Publicité

En parallèle, une proposition de rencontre trilatérale entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, initiée par la Turquie, a été jugée par le Kremlin comme « peu probable » dans un avenir proche. Si la Turquie avait suggéré un tel sommet pour tenter de désamorcer la crise, l’idée ne semble pas faire l’unanimité à Moscou. Le porte-parole russe a réaffirmé que ce type de réunion, bien qu’évoqué, ne semble pas réalisable à court terme, malgré l’enthousiasme affiché par le président turc Recep Tayyip Erdogan et la volonté de la Maison-Blanche de voir Donald Trump y participer. Ainsi, bien que les appels à la paix se multiplient, le chemin vers une véritable résolution semble encore incertain.