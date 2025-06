USA – Chine : nouveau round du bras de fer commercial

Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine, qui dure depuis plusieurs années, semble s’intensifier à nouveau. Après une période de détente relative, où les deux nations avaient accepté de suspendre l’escalade des droits de douane, les tensions sont revenues au premier plan. Les États-Unis ont récemment accusé la Chine de ne pas respecter les termes d’un accord signé le mois dernier, qui prévoyait une réduction temporaire des droits de douane, une mesure censée apaiser les tensions commerciales croissantes entre les deux géants économiques. Les accusations américaines ont été vivement rejetées par Pékin, alimentant des spéculations sur la reprise imminente du bras de fer commercial.

L’accord de réduction des droits de douane, conclu en mai 2025, avait donné un souffle d’optimisme aux marchés mondiaux. Les États-Unis et la Chine avaient alors convenu d’abaisser leurs tarifs douaniers respectifs à 30% et 10%, après une montée en flèche des taxes, dépassant 120% pour les produits américains et 145% pour ceux chinois. Cependant, cette trêve semble déjà en péril, après que le secrétaire d’État américain au Commerce, Howard Lutnick, ait dénoncé un ralentissement de la mise en œuvre de l’accord de la part de la Chine. Le président américain, Donald Trump, a quant à lui exprimé son mécontentement, déclarant que la Chine avait « totalement violé » l’accord, bien que sans préciser les actions spécifiques incriminées.

Du côté de Pékin, la réponse a été ferme. Le ministère chinois du Commerce a rejeté les accusations américaines, les qualifiant de « fallacieuses » et affirmant que la Chine avait respecté les termes de l’accord tout en protégeant ses intérêts légitimes. Pékin a également déploré les actions restrictives mises en place par Washington, telles que les contrôles sur l’exportation de puces électroniques et la révocation des visas d’étudiants chinois, accusant les États-Unis de mesures « discriminatoires ».

Malgré ces tensions croissantes, il y a encore des signes d’espoir. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a suggéré qu’un appel entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping pourrait avoir lieu prochainement, pour tenter de résoudre ce différend. Toutefois, la Chine a semblé moins encline à commenter cette possibilité, insistant sur le fait que l’accord de Genève représentait un consensus important atteint sur la base du respect mutuel.

Alors que la situation se tend à nouveau, les marchés mondiaux réagissent avec nervosité. Après l’échange de reproches, la Bourse de Hong Kong a enregistré une baisse significative, illustrant l’impact direct des relations commerciales tendues sur l’économie mondiale. Si les tensions commerciales persistent, cela pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières des deux puissances économiques, affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale et les relations internationales.