USA – Chine : Trump annonce la validation d’un pacte stratégique sur les métaux critiques

Donald Trump (Photo : ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Les terres rares, bien qu’elles ne représentent qu’une infime partie des matières extraites dans le monde, sont devenues indispensables à des pans entiers de l’économie contemporaine. Elles entrent dans la fabrication de composants aussi divers que les batteries de véhicules électriques, les turbines d’éoliennes, ou les radars militaires. Si leur nom évoque une certaine rareté, c’est surtout leur concentration géographique qui inquiète : la Chine détient plus de 60 % de la production mondiale, et domine largement la chaîne de traitement. Cette suprématie a placé Washington dans une position délicate, à l’heure où les tensions commerciales, technologiques et sécuritaires s’intensifient entre les deux puissances.

Les États-Unis, qui ont abandonné il y a plusieurs décennies une grande partie de leur production domestique, dépendent largement des importations chinoises. Cette réalité a poussé les administrations successives à chercher des alternatives, sans pour autant parvenir à s’affranchir de l’influence de Pékin sur ce marché stratégique.

Une signature discrète mais décisive

C’est dans ce contexte que Donald Trump a annoncé, lors d’un événement public, que les États-Unis venaient de signer un nouvel accord avec la Chine, centré notamment sur les flux de terres rares. Bien que les détails restent minces, cette déclaration marque une étape symbolique dans les relations commerciales entre les deux pays. Un responsable de la Maison-Blanche a précisé que l’accord validait des discussions entamées plusieurs semaines plus tôt et portait sur l’accélération des expéditions de matériaux critiques vers le sol américain.

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a confirmé que ce nouvel engagement officialisait le cadre arrêté lors de négociations à Londres à la mi-juin, négociations qui faisaient elles-mêmes suite à des premiers pourparlers à Genève. Ces derniers avaient permis d’ébaucher un compromis temporaire sur les droits de douane, mais la question des terres rares était restée en suspens, compte tenu de son importance géopolitique.

Pékin et Washington relancent le dialogue

Les discussions autour des terres rares n’ont rien d’anodin. Pour les États-Unis, relancer les expéditions signifie sécuriser des chaînes d’approvisionnement essentielles, en particulier pour les industries de défense et de haute technologie. Pour la Chine, maintenir une certaine fluidité commerciale dans ce secteur constitue un levier diplomatique, mais aussi une source de revenus et d’influence qu’elle manie avec prudence.

Le fait que cet accord ait été validé sans tambour ni trompette reflète probablement la fragilité des équilibres en jeu. À la différence d’accords commerciaux spectaculaires ou de campagnes de communication agressives, celui-ci semble vouloir préserver une forme de discrétion, sans renoncer à son impact réel sur le terrain.