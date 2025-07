Afrique : top 5 des aéroports les plus fréquentés

Photo d'illustration

L’aviation en Afrique connaît un renouveau marqué par une forte reprise du secteur du transport aérien. Les récents chiffres de fréquentation des aéroports africains montrent non seulement une reprise économique, mais aussi un retour massif du tourisme international, qui booste considérablement les infrastructures aéroportuaires. Des pays comme l’Égypte, le Maroc et le Kenya ont su attirer des visiteurs grâce à des stratégies ciblées et à des investissements dans leurs infrastructures. Dans ce contexte, les aéroports du continent enregistrent des chiffres impressionnants et dévoilent un réseau de transport de plus en plus essentiel à la connectivité mondiale.

L’aéroport international du Caire : un acteur clé du transport aérien africain

L’aéroport international du Caire se distingue en 2025 comme le leader incontesté des aéroports africains, avec plus de 28 millions de passagers accueillis. Sa position géographique stratégique, entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, lui permet de capter une grande part du trafic aérien régional et international. Cette position est renforcée par une forte reprise du tourisme en Égypte, soutenue par la diversification des services proposés par EgyptAir et les infrastructures de qualité en constante amélioration.

La montée en puissance des hubs sud-africains

L’Afrique du Sud, quant à elle, consolide sa place parmi les leaders du transport aérien sur le continent. L’aéroport international OR Tambo, à Johannesburg, occupe la deuxième place, avec près de 18,4 millions de passagers enregistrés. Un peu plus loin, l’aéroport du Cap suit de près avec un total de 10,4 millions de passagers. Ces deux infrastructures bénéficient non seulement d’une forte demande domestique, mais aussi d’une croissance marquée des voyageurs internationaux, en grande partie dus à la vitalité du secteur touristique sud-africain et à sa position comme porte d’entrée vers d’autres régions du continent et du monde.

L’essor des hubs de l’Est et du Maghreb

L’Éthiopie et le Maroc connaissent également des progrès notables. L’aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, se classe en troisième position, avec 11,8 millions de passagers. Ce succès repose sur l’expansion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines et le rôle croissant de l’Éthiopie comme centre logistique majeur en Afrique de l’Est. De son côté, le Maroc s’impose avec l’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui enregistre 10,45 millions de passagers. Ce terminal profite non seulement de son rôle clé dans les liaisons entre l’Afrique et l’Europe, mais aussi du développement touristique soutenu par le pays.

Un secteur en pleine transformation

L’augmentation de la fréquentation des aéroports africains témoigne d’une transformation profonde du secteur de l’aviation sur le continent. Le retour du tourisme international et l’expansion des réseaux aériens desservant l’Afrique confirment que les infrastructures de transport sont devenues un facteur déterminant pour l’avenir économique de nombreux pays africains. Ces hubs aériens ne se contentent pas d’être des portes d’entrée vers leurs pays respectifs, mais jouent également un rôle crucial dans la connectivité internationale, stimulant ainsi le commerce, le tourisme et les investissements étrangers.

Top 5 des aéroports africains les plus fréquentés