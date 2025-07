Afrique : un nouveau fonds d’investissement créé

Photo Unsplash

Les fonds d’investissement jouent un rôle central dans le développement économique en rassemblant des capitaux pour soutenir des projets à fort impact. En Afrique, où la modernisation des infrastructures et la promotion de l’inclusion sociale restent des priorités, disposer d’un mécanisme financier adapté est essentiel pour accélérer les transformations nécessaires.

Un rassemblement inédit au service du développement africain

Lors du 14ème Forum de l’African Social Security Association (ASSA), tenu les 10 et 11 juillet 2025, en Tanzanie, plus de 500 spécialistes venus de divers continents se sont réunis autour d’un objectif commun : renforcer la contribution des caisses de sécurité sociale africaines au financement d’infrastructures. Ainsi, les caisses de sécurité sociale de 15 pays africains ont choisi de s’unir pour créer un fonds d’investissement commun. Cette démarche collective a pour but de rassembler leurs ressources afin de financer des projets capables d’améliorer durablement les conditions de vie des populations tout en favorisant le développement économique local.

Publicité

Financer des infrastructures pour une croissance inclusive

Le fonds ambitionne de canaliser des investissements vers des secteurs clés comme les transports, la santé, l’éducation et l’énergie. L’enjeu est double : générer des emplois à court terme et bâtir des bases solides pour le développement à long terme. En associant la sécurité sociale à ces objectifs, le fonds entend créer une synergie où la protection des citoyens s’accompagne d’un renforcement des équipements indispensables à la prospérité collective.

Cap sur une mise en œuvre dès 2026

L’objectif est de rendre le fonds opérationnel dès l’année prochaine. Pour cela, il faudra organiser sa gouvernance, sécuriser les engagements financiers et définir une stratégie claire pour sélectionner et accompagner les projets. Cette approche collaborative entre plusieurs pays africains pourrait devenir un modèle pour d’autres régions, montrant comment des institutions sociales peuvent jouer un rôle direct dans la dynamique économique.

En offrant une nouvelle source de financement dédiée au développement, ce fonds ouvre des perspectives prometteuses. Il montre la volonté d’unir des forces locales pour répondre aux défis urgents du continent, tout en créant des opportunités concrètes pour les populations africaines.