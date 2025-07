Afrique : voici le pays où la Chine a le plus investi en 2025

Lagos - Nigeria (DR)

Depuis plus d’une décennie, la Chine déploie une vaste stratégie d’influence économique à travers le monde grâce à un réseau d’infrastructures commerciales et financières que l’on surnomme les « nouvelles routes de la soie ». Ce projet d’envergure relie la Chine à des dizaines de pays par des ports, des lignes ferroviaires, des autoroutes et des investissements massifs. L’Afrique, longtemps en retrait, s’impose aujourd’hui comme un partenaire de premier plan. En 2025, l’Afrique a capté la plus grande part des flux d’investissements liés aux « nouvelles routes de la soie », enregistrant une augmentation d’environ 400 % des apports chinois.

Le Nigeria, pôle central des flux chinois

Sur les 39 milliards de dollars débloqués par la Chine sur le continent africain cette année, 21 milliards ont été dirigés vers le Nigeria, selon les données rendues publiques par l’université australienne de Griffith ce 17 juillet. Ce pays d’Afrique de l’Ouest, riche en pétrole, en gaz et en population active, concentre ainsi plus de la moitié des engagements financiers chinois. Selon le document, Pékin semble privilégier les États capables de garantir la sécurité de ses investissements et d’assurer des retours concrets, tant économiques que stratégiques.

Les fonds débloqués visent à renforcer des infrastructures-clés dans un pays qui joue un rôle déterminant dans la sous-région ouest-africaine. Pour Pékin, investir au Nigeria revient à renforcer une tête de pont économique dans un environnement où la stabilité et les perspectives de croissance restent supérieures à la moyenne régionale.

Des absents remarqués dans le portefeuille chinois

Alors que le Nigeria attire les financements à grande échelle, d’autres nations autrefois courtisées par Pékin se retrouvent écartées. En 2025, ni l’Afrique du Sud, ni le Cameroun n’ont bénéficié d’un seul nouveau projet financé par la Chine dans ce cadre. Un contraste frappant avec l’année précédente, où ces pays figuraient encore sur la carte des investissements.

Selon le document, ce retrait signale un changement de méthode : la Chine choisit désormais de prêter à des pays qui peuvent offrir des ressources jugées essentielles ou des moyens concrets de sécuriser ses projets. Les affinités politiques ou les liens historiques semblent désormais relégués au second plan, face à une logique beaucoup plus sélective et pragmatique.

Des investissements en forte accélération

L’année 2025 marque une progression spectaculaire des investissements chinois sur le continent : près de quatre fois plus que l’année précédente, selon le rapport. Ce rebond montre une intensification des efforts de la Chine pour consolider son implantation en Afrique. Alors que certains marchés asiatiques ou occidentaux deviennent plus incertains, les économies africaines capables de répondre aux exigences chinoises deviennent des partenaires privilégiés.

Derrière les milliards versés, ce sont aussi des choix politiques qui se dessinent : Pékin ne se contente plus d’étendre sa présence, elle affine ses priorités. Le Nigeria, en raflant la majeure partie des financements, symbolise cette nouvelle phase : une coopération fondée sur l’évaluation rigoureuse des bénéfices, dans une relation de plus en plus contractualisée et orientée vers l’efficacité. Pour les autres pays africains, le message est clair : l’accès aux capitaux chinois dépendra désormais de leur capacité à répondre à cette logique de rentabilité et de fiabilité.