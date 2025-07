Armée française : décès tragique d’une militaire

Photo AFP

On compte, en moyenne, 17 décès de policiers et militaires français, par an. Ce sont les militaires qui sont les plus à risque, étant notamment en première ligne lors de leurs missions du quotidien ou lors de conflits dans lesquels ils sont engagés. Tout naturellement, la moindre annonce de décès est toujours un drame pour les familles mais aussi les équipes.

Et très récemment, un drame a frappé les forces armées françaises. Ce mardi 22 juillet 2025, a été enregistré le décès d’une jeune militaire en service outre-mer. Cet événement, survenu dans des circonstances particulièrement malheureuses, illustre les risques inhérents aux missions de défense dans les territoires ultramarins.

Un décès survenu dans des circonstances tragiques

L’aviatrice Lauriane Begue a perdu la vie lors d’un exercice de formation militaire dans la région de Rémire-Montjoly. L’accident s’est produit aux alentours de 15 heures, sur un parcours d’entraînement habituellement emprunté par les militaires en mission. Malgré l’intervention rapide des équipes de secours, tous les efforts de réanimation sont demeurés vains.

La victime était présente sur le territoire guyanais depuis la mi-juin dans le cadre d’un déploiement temporaire. Elle appartenait à l’escadron de protection 1G.367, unité stratégique de la base aérienne 367 « Capitaine François Massé« .

L’armée française, enconre endeuillée

Un décès qui intervient quelques jours seulement après le décès d’un sous-lieutenant issu du 7e RMAt. Ce dernier devait notamment participer au défilé militaire du 14 juillet, avec les élèves militaires de sa promotion de l’École militaire interarmes. Un décès accidentel et tragique, ce dernier ayant chuté du haut d’un pont à 15 mètres. Il a succombé à ses blessures.