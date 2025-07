Armement en Europe : 2.6 milliards $ pour commander des hélicoptères US

Photo DR

Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les pays européens multiplient les initiatives pour renforcer leur arsenal militaire. La Norvège, membre de l’OTAN, ne fait pas exception. Face aux tensions et autres bouleversements géopolitiques sur le continent, Oslo souhaite moderniser son arsenal militaire et se préparer à d’éventuelles situations d’urgence.

Dans ce contexte, les États-Unis ont donné leur feu vert à la vente potentielle de neuf hélicoptères de type HH-60W « Jolly Green II » à la Norvège. L’accord envisagé est estimé à environ 2,6 milliards de dollars. Ces appareils sont conçus pour les missions complexes de recherche et de sauvetage en milieu hostile, et leur introduction dans l’armée norvégienne représenterait un saut qualitatif important. Si la Norvège confirme cette commande, elle deviendrait le tout premier pays étranger à exploiter ce modèle, jusque-là réservé aux forces américaines.

Une dynamique européenne de réarmement

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large à l’échelle du continent. Depuis deux ans, de nombreux États européens ont revu à la hausse leurs budgets militaires, cherchant à diversifier leurs équipements et à combler certaines lacunes stratégiques révélées par la guerre en Ukraine.

La Norvège, de par sa position géographique stratégique et sa proximité avec la Russie, est particulièrement concernée par cette montée en vigilance. Au-delà de cette commande, Oslo mise aussi sur une coopération renforcée avec ses partenaires de l’OTAN et sur une meilleure interopérabilité des systèmes de défense.

Un choix qui reflète des priorités nouvelles

Le choix de se tourner vers le HH-60W illustre une volonté de répondre à des scénarios variés, incluant l’extraction de personnels dans des zones dangereuses, les opérations humanitaires, ou encore l’appui aux troupes engagées sur le terrain.

En modernisant sa flotte aérienne, le pays affiche une stratégie de défense proactive, en phase avec les réalités géopolitiques actuelles. Ce mouvement, qui touche désormais l’ensemble de l’Europe, marque une transition vers une sécurité collective mieux structurée et plus réactive.