Armement en Europe : une commande de 90 hélicoptères en préparation

Un hélicoptère Caracal H225M (Ministère des armées)

Le contexte sécuritaire en Europe, marqué par la guerre en Ukraine et les tensions croissantes aux frontières orientales de l’OTAN, pousse de nombreux pays à repenser leur stratégie de défense. Face à cette nouvelle réalité, plusieurs États membres de l’Union européenne intensifient leurs programmes de réarmement. Dans ce climat, Airbus Helicopters semble vouloir jouer un rôle central, notamment en s’appuyant sur la Roumanie.

Le constructeur aéronautique envisage en effet de proposer la fabrication de 90 hélicoptères H215M destinés aux forces armées roumaines. Le projet repose sur un objectif clair, faire de l’usine de Brașov un centre industriel stratégique pour la production d’hélicoptères polyvalents à l’échelle européenne. Si ce plan se concrétise, il pourrait positionner la Roumanie comme un acteur industriel majeur dans la chaîne d’approvisionnement en matériel militaire.

Pour l’heure, le ministère roumain de la Défense n’a pas encore officialisé le nombre d’appareils qu’il entend acquérir. Des signaux ont néanmoins été donnés ces derniers mois. En effet, les premières autorités roumaines avaient évoqué le besoin de renouveler la flotte militaire avec environ 90 hélicoptères, un chiffre repris par des sources proches du dossier. Côté Airbus, on assure que la décision finale revient à Bucarest, mais l’entreprise insiste sur l’intérêt croissant pour les plateformes polyvalentes dans tout le continent.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large. Depuis deux ans, plusieurs capitales européennes ont relancé ou accéléré des commandes militaires, avec une attention particulière portée aux équipements aéronautiques. Derrière ces décisions, on retrouve une volonté partagée d’adapter les forces armées aux défis actuels : rapidité d’intervention, souplesse logistique et présence dissuasive renforcée.

Le choix d’une production locale en Roumanie, s’il est validé, s’explique aussi par des considérations économiques. Il permettrait de soutenir l’emploi, de transférer du savoir-faire et de réduire les délais de livraison. En misant sur la fabrication sur place, Airbus cherche également à rassurer ses partenaires sur sa capacité à répondre à une montée en cadence de la demande.