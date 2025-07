Armement en France : un robot lanceur de missiles présenté

Les affrontements contemporains ne se jouent plus seulement à l’échelle humaine. Depuis quelques années, des engins autonomes ont progressivement investi les zones de guerre, remplaçant les soldats dans les situations les plus risquées. Ce glissement stratégique, amorcé avec l’usage massif de drones aériens, s’étend désormais au sol, où la robotisation du combat devient un levier essentiel. La société Arquus a levé le voile sur un nouveau système d’armement automatisé, pensé pour frapper sans exposer directement les troupes.

Une machine furtive et mobile conçue pour éliminer à couvert

Exposé sous le nom de DRAILER MARSEUS, ce robot a été présenté les 9 et 10 juillet à Sissonne, dans le cadre de l’événement TechTerre, organisé par le Commandement du Combat Futur (CCF). Le modèle conçu par Arquus combine agilité et puissance de frappe. Grâce à un système de propulsion mixte et quatre roues directionnelles, cet engin robotisé peut parcourir une centaine de kilomètres à allure modérée, tout en conservant une stabilité sur des terrains variés. Sa configuration compacte permet des manœuvres dans des espaces exigus, là où les véhicules classiques peinent à s’introduire.

Mais son atout majeur réside dans sa charge offensive : huit projectiles de nouvelle génération capables d’atteindre des cibles situées hors du champ de vision direct. Ce dispositif offre aux opérateurs la possibilité de traiter une menace sans être à portée d’un tir en retour, réduisant considérablement les risques pour les combattants humains. Ce mode opératoire ouvre de nouvelles perspectives pour les interventions discrètes et rapides dans des environnements hostiles.

Une réponse aux défis des zones de conflit modernes

Face à des théâtres d’opérations instables et propices aux attaques surprises, les armées recherchent des moyens d’intervenir sans exposer directement leurs effectifs. L’engin présenté se positionne comme une alternative crédible pour ce type de scénario : il combine portée, autonomie et précision, tout en minimisant la visibilité de l’action.

Pensé pour accompagner les unités dans des milieux densément construits ou fortement exposés, ce robot s’impose comme un relais mécanique pour le tir à distance. En plus de son rôle de tireur mobile, il présente un potentiel d’adaptation selon les besoins du terrain. Surveillance, détection ou soutien logistique pourraient être envisagés à partir de la même plateforme, une modularité qui en fait un outil stratégique.

Un jalon vers la mécanisation accrue du combat terrestre

Le développement de cette machine reflète une volonté affirmée de transformation du rôle des forces terrestres. Là où la présence physique représentait jadis le cœur de l’intervention, les technologies embarquées permettent désormais d’agir à distance, avec une efficacité accrue et des pertes humaines réduites. Ce type d’équipement préfigure une nouvelle génération d’engins militaires pensés pour anticiper, agir vite et éviter les confrontations directes.

Avec cette initiative, Arquus affirme sa capacité à proposer des solutions taillées pour les réalités du terrain. Le DRAILER MARSEUS n’est pas un simple prototype d’exposition, mais un outil de combat réfléchi, opérationnel, et taillé pour répondre à des menaces hybrides. Si son intégration dans les unités reste à suivre, il marque déjà un tournant dans la manière de concevoir les combats de demain, où l’homme, sans disparaître, pourra compter sur des machines pour garder l’avantage.