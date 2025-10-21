Incarcération de Sarkozy : son ex-femme Cécilia sort du silence

Alors que Nicolas Sarkozy doit être incarcéré ce mardi à la prison de la Santé, Cécilia Attias, son ex-épouse, a choisi de s’exprimer publiquement pour la première fois depuis l’annonce de la décision judiciaire. Dans un message publié sur X, elle évoque son « désarroi » et son « incompréhension » face à ce qu’elle considère comme une injustice.

Une voix personnelle face à la tempête

Cécilia Attias a rappelé que, malgré leur séparation, elle restait profondément liée à l’ancien chef de l’État par une histoire commune et par leur fils. Elle se dit « bouleversée » par l’idée de voir l’homme qu’elle a accompagné pendant vingt-cinq ans perdre sa liberté, estimant que l’on punit « un homme qui a servi la France avec conviction ».

Au-delà des mots, sa prise de parole traduit une émotion rare, celle d’une femme qui tente de séparer l’homme privé de liberté de la figure politique. Ses propos, empreints de compassion, résonnent comme un plaidoyer pour la dignité d’un ancien président qu’elle décrit encore comme « droit » et « courageux ».

Une condamnation lourde de conséquences

Cette réaction intervient à la veille de l’entrée en détention de Nicolas Sarkozy, condamné fin septembre à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement présumé libyen de sa campagne de 2007. L’ancien président a toujours contesté ces accusations et a fait appel, mais la justice a confirmé le mandat de dépôt différé, rendant son incarcération inévitable à court terme. Il devrait être placé dans une unité sécurisée de la prison parisienne, sous un régime adapté à son statut et à son âge.

Un message adressé à la France autant qu’à lui

En s’exprimant publiquement, Cécilia Attias n’a pas seulement voulu défendre un ex-époux : elle a voulu rappeler la part humaine derrière le procès. Ses mots s’adressent aussi aux Français, invitant à ne pas réduire Nicolas Sarkozy à sa condamnation.

Cette intervention pourrait aussi marquer le début d’une série de soutiens plus personnels autour de l’ancien président, à mesure que l’échéance de son incarcération approche. Derrière les murs de la Santé, c’est toute une vie publique qui s’interrompt, mais dans l’opinion, le débat reste ouvert : celui de la justice, du pouvoir et du regard porté sur les figures politiques déchues.