Aviation : top 25 des compagnies les plus sûres, Air France exclue

Les récents incidents impliquant Air France soulèvent des questions sur les normes de sécurité de la compagnie aérienne française. En début d’année 2025, un avion se dirigeant vers Barcelone a dû faire un retour d’urgence en raison de problèmes de pressurisation, sans conséquences pour les passagers.

D’autres incidents techniques ont également marqué l’actualité de la compagnie. Un Boeing à destination du Canada a dû retourner à Roissy-Charles-de-Gaulle le 9 juin dernier. De plus, la veille, un vol Paris-Shanghai avait interrompu sa trajectoire au-dessus de la Roumanie pour des raisons techniques similaires.

Un classement dominé par les compagnies du Pacifique

C’est dans ce contexte que le site spécialisé AirlineRatings.com a récemment publié son évaluation annuelle « World’s Safest Airlines » pour 2025. Cette analyse exhaustive évalue 385 compagnies aériennes selon des critères stricts : historique des incidents majeurs, modernité des flottes, qualité de la formation des équipages, solidité financière et respect des normes internationales de l’OACI.

Air New Zealand se classe en première position, devançant de peu Qantas, habituellement leader de ce classement. Selon Sharon Petersen, dirigeante d’AirlineRatings, cette première place s’explique principalement par une flotte plus récente, malgré des standards similaires en matière de formation et de sécurité. Le podium est complété par Cathay Pacific, Qatar Airways et Emirates, toutes trois à égalité parfaite.

Des absences notables dans le top 25

Les évolutions notables de cette édition incluent l’arrivée d’Iberia et Vietnam Airlines, ainsi que la progression de Korean Air dans le top 10. En revanche, Singapore Airlines et Air-France KLM disparaissent du classement. Cette absence soulève des questions sur la position concurrentielle de la compagnie française face aux géants internationaux et le retard qu’elle semble accumuler face à la concurrence, dans un contexte où la sécurité est un enjeu majeur pour les voyageurs.