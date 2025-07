Bénin : Ils gardent un virement Momo effectué par erreur et sont emprisonnés

Le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son verdict ce mardi 29 juillet 2025 dans une affaire de détournement de fonds survenue dans un contexte peu banal. Deux ouvriers béninois ont été condamnés à douze mois de prison, dont six mois fermes, pour avoir conservé un virement Mobile Money d’un montant de 1.100.000 FCFA qui ne leur était pas destiné.

Les faits remontent à juillet 2024. Alors qu’ils attendaient un virement de 600.000 FCFA de leur employeur, les deux frères ont reçu, sur leur téléphone, une somme bien plus importante. Selon les informations rapportées par Bip Radio, il s’agissait d’une erreur de transfert commise par un tiers, qui s’est rapidement rendu compte de la méprise et a tenté, en vain, de récupérer son argent.

Malgré les relances de l’expéditeur, les deux ouvriers n’ont entrepris aucune démarche pour restituer les fonds. Ils ont gardé le silence pendant près d’un an, jusqu’à leur arrestation et leur comparution pour abus de confiance.

À la barre, l’un des prévenus a évoqué la grossesse avancée de sa compagne, espérant obtenir la clémence du tribunal. Mais la cour n’a pas été convaincue par cet argument humanitaire. Les deux hommes ont été reconnus coupables et condamnés chacun à une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois ferme, ainsi qu’au paiement d’une amende de 200.000 FCFA.