Bénin : La 1ère édition du Cadreco Business Meeting se focalise sur la Bourse régionale

Le magazine économique CADRECO a lancé, le vendredi 29 mai 2026 à Cotonou, la première édition de son Cadreco Business Meeting, un afterwork économique dédié aux grands enjeux de l’écosystème financier béninois. Organisée en partenariat avec Moov Business, cette rencontre a réuni entrepreneurs, investisseurs, experts financiers et acteurs institutionnels autour d’une problématique centrale : la faible présence des entreprises béninoises sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Un cadre de dialogue voulu structurant par CADRECO

Dans un contexte où les entreprises locales cherchent de nouveaux leviers de financement et de croissance, les échanges ont mis en lumière à la fois les opportunités offertes par le marché financier régional et les freins encore persistants dans son appropriation.

Dans son mot de bienvenue, Claudia Kenou, chargée de communication et chargée de projet à CADRECO, a rappelé la philosophie de cette nouvelle initiative éditoriale et événementielle. « Nous sommes honorés que vous ayez répondu présents à notre invitation pour cette première édition du CADRECO Business Meeting », a-t-elle déclaré, avant de souligner que l’objectif du concept est de dépasser le simple cadre de discussion pour créer un véritable espace d’échanges économiques.

Selon elle, le Cadreco Business Meeting se veut un rendez-vous régulier réunissant acteurs économiques et experts autour de thématiques d’actualité. Pour cette première édition, le choix s’est porté sur la question de la faible participation des entreprises béninoises à la BRVM. « Il s’agit pour nous de créer un espace de dialogue permettant de confronter les idées et de réfléchir ensemble aux enjeux qui influencent le développement économique du Bénin », a-t-elle ajouté, invitant les participants à s’installer pour une soirée qu’elle a qualifiée de “mémorable”.

Moov Business salue une plateforme de synergies économiques

Partenaire de cette première édition, Moov Business a marqué sa présence à travers une intervention axée sur la transformation digitale des entreprises. Son directeur, Abdoulaye Bako Boureïma, a salué l’initiative de CADRECO, qu’il considère comme une plateforme émergente de dialogue stratégique entre acteurs économiques. « Nous sommes très heureux de nous associer à CADRECO pour cette première édition. Ce cadre deviendra très rapidement une plateforme stratégique d’échanges et de création de synergies », a-t-il affirmé.

Au-delà du partenariat, Moov Business a mis en avant son rôle dans l’accompagnement des entreprises à travers des solutions technologiques : digitalisation, cybersécurité, solutions cloud et outils métiers.

« L’entreprise performante de demain n’est pas seulement celle qui produit, mais celle qui sait accélérer sa digitalisation et sécuriser ses données », a-t-il insisté, évoquant notamment le déploiement de la 5G comme levier d’accélération de la transformation numérique des entreprises.

Marché boursier : un déficit d’information encore structurel

Au cœur des échanges du panel réunissant Malick Amadou (AGA), Simon Miguel Tossavi (BRVM Bénin) et Fabien Cohovi Hounyovi (SGI UCA), un constat s’est imposé : la méconnaissance du marché financier régional par une grande partie du secteur privé béninois.

Pour Malick Amadou, directeur général de l’Africaine de Gestion d’Actifs (AGA), le problème est d’abord informationnel. « Les entreprises ne sont pas suffisamment informées des opportunités qu’offre le marché », a-t-il expliqué, rappelant que la Bourse ne se limite pas à la cotation d’actions, mais inclut également des mécanismes de financement obligataire.

Il a également insisté sur les freins liés à la transparence et à l’ouverture du capital, encore difficiles à accepter dans certaines structures familiales. Pourtant, selon lui, ces exigences participent à la pérennisation des entreprises.

Une dynamique progressive mais encourageante

Le directeur de l’Antenne nationale de la BRVM au Bénin, Simon Miguel Tossavi, s’est montré particulièrement optimiste. « Nous avons présenté le marché, les opportunités qu’il offre aux entrepreneurs et aux investisseurs. Et nous avons échangé à cœur ouvert avec eux », a-t-il indiqué.

Selon lui, les échanges ont permis de constater une évolution notable des perceptions : de nombreux entrepreneurs découvrent progressivement le rôle de la Bourse comme levier de croissance. « Bon nombre d’entrepreneurs n’avaient pas cette information. Aujourd’hui, ils ont davantage envie de s’informer et de se conformer progressivement aux exigences du marché », a-t-il ajouté. Il estime qu’à moyen terme, cette dynamique pourrait conduire à l’émergence de PME béninoises cotées sur le marché régional.

Une réticence encore marquée des PME

Du côté des professionnels du chiffre, la lecture est similaire mais plus nuancée. Cornelia Ahouadi Togbe, associée au cabinet ADENKA Audit et Conseil, évoque une réalité culturelle profonde. « La difficulté au niveau des PME, c’est la peur et le manque d’information », a-t-elle confié, estimant que la réticence à la transparence financière constitue un frein majeur. Elle appelle néanmoins à un accompagnement renforcé des entreprises pour les aider à structurer leur gouvernance et à mieux comprendre les avantages de l’ouverture du capital.

Le Club Cadreco : prolonger l’expérience au-delà de l’événement

En clôture de la soirée, CADRECO a présenté une innovation stratégique : le Club Cadreco, une communauté réservée aux abonnés du magazine. Présenté par Géraude Kouessi, directrice commerciale du média, ce dispositif vise à prolonger l’expérience du Business Meeting au-delà des rencontres ponctuelles. « Le Club Cadreco permet aux membres de participer aux prochaines éditions du Business Meeting et de bénéficier d’avantages négociés auprès de nos partenaires », a-t-elle expliqué. Selon elle, cette initiative traduit la volonté du média de renforcer les liens avec les acteurs économiques et de créer un véritable écosystème autour de ses contenus éditoriaux.

Au terme des échanges, les participants ont unanimement salué la qualité des discussions et la pertinence du thème choisi. Entre networking, analyses sectorielles et partage d’expériences, cette première édition du Cadreco Business Meeting pose les bases d’un rendez-vous appelé à s’installer durablement dans le paysage économique béninois.

Pour les organisateurs, l’ambition est claire : faire de CADRECO non seulement un média économique, mais aussi un espace d’intermédiation et de réflexion stratégique au service du développement du secteur privé.