Bénin : L’énigme silencieuse de Boni Yayi

Boni Yayi (Photo présidence)

À l’approche des échéances électorales cruciales de 2026, la scène politique béninoise, habituellement très animée, est le théâtre d’une nouvelle stratégie de la part d’un de ses acteurs les plus emblématiques : l’ancien Président Thomas Boni Yayi. Loin des déclarations à la presse, des micros tendus et des caméras omniprésentes qui ont jadis marqué son style politique, Boni Yayi semble-t-il, opter pour un activisme silencieux. Il n’émet plus de critiques ouvertes de l’action gouvernementale, mais dans l’ombre, les pions bougent. Depuis plusieurs mois, Boni Yayi se fait rare dans les médias. Aucune interview, aucun communiqué public, aucun commentaire sur les grandes questions nationales. Lui qui, encore récemment, n’hésitait pas à dénoncer ce qu’il qualifiait de dérives, semble avoir tourné la page de la confrontation directe. Pourtant, les observateurs les plus attentifs notent que l’ancien chef de l’État n’est pas en retrait. Bien au contraire. Cette discrétion contraste fortement avec l’image publique de Boni Yayi, dont le verbe haut et les prises de position parfois virulentes ont longtemps rythmé le paysage politique béninois. L’ancien chef d’État, qui a dirigé le Bénin de 2006 à 2016, est connu pour son charisme et sa capacité à mobiliser une foule. Sa relative absence médiatique actuelle soulève des questions et alimente les spéculations quant à la nature de son influence sur la préparation des élections générales de 2026.

De quoi donner à réfléchir au camp adverse ?

L’analyse de cette nouvelle posture de Boni Yayi nécessite de décrypter les signaux faibles et les mouvements discrets qui se déroulent loin des projecteurs. Premièrement, cette « guerre des choses dans l’ombre » pourrait s’interpréter comme une stratégie de contournement. Dans un contexte politique où la marge de manœuvre de l’opposition est parfois perçue comme limitée, l’activisme silencieux permettrait d’opérer sans attirer l’attention directe. Cela offre une flexibilité pour des rencontres discrètes, des négociations et la consolidation de réseaux sans être immédiatement sous le feu des critiques.

