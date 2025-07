Bénin : Plusieurs arrondissements de Banikoara raccordés à un réseau d’eau potable

Photo : DR

Du 22 au 25 juillet 2025, une mission technique de l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) a procédé à la réception provisoire de nouveaux ouvrages hydrauliques dans les arrondissements de Soroko, Toura et Kokey, commune de Banikoara. À l’issue des vérifications de conformité aux prescriptions techniques, les installations ont été officiellement remises à l’opérateur professionnel Omilayé, chargé d’assurer la fourniture d’eau potable via des bornes fontaines et des branchements particuliers à domicile.

Les localités concernées, longtemps confrontées au manque d’eau potable, disposent désormais d’infrastructures modernes. Fini les corvées d’eau dans les marigots ou les puits impropres, surtout en saison sèche. Pour les populations, il s’agit d’un tournant décisif dans leur quotidien.

Publicité

La mission conjointe — composée de cadres de l’ANAEPMR, de représentants de la DGML, de la DGB, de la DNCF, de la préfecture de l’Alibori et de la commune de Banikoara — a visité plusieurs ouvrages : à Soroko, un château d’eau de 50 m³, une station de pompage et de traitement, et 12 bornes fontaines ; à Atabénou (Toura), deux stations modernes, un château de 50 m³ et 9 bornes fontaines ; et à Kokey, plus peuplé, un château de 75 m³, deux stations et 20 bornes. Chaque réseau s’étend sur plus de 30 km, avec possibilité de raccordement individuel.

Les capacités de production confirment la dimension stratégique du projet : 32 m³/h à Kokey, 22 m³/h à Atabénou, 16 m³/h à Soroko. Chaque station est équipée d’un groupe électrogène, d’un local de chloration, de bureaux pour le personnel, et d’aménagements paysagers avec plantations d’arbres et éclairage solaire.

Ce projet s’inscrit dans la politique gouvernementale de modernisation de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural, à travers les Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEP-MV), plus performants et durables que les anciennes pompes à motricité humaine. Chaque ménage peut désormais demander un branchement particulier, subventionné à 10 000 FCFA.

Les témoignages recueillis lors de la tournée illustrent la portée de ces réalisations. À Soroko, le chef d’arrondissement, Bio Kouandé Monkirigui, a salué un changement historique : « En saison sèche, nous puisions du sable. Aujourd’hui, nous avons de l’eau potable à portée de main. » À Kokey, l’imam Ousmane Kpandé a rappelé l’engagement tenu du Chef de l’État : « Le Président Talon avait promis. Aujourd’hui, c’est une réalité. »

Publicité

À Atabénou, Seko N’Goye Sabisinon, représentant du chef d’arrondissement, a évoqué l’impact sur plusieurs villages : « Dokossouan, Dèrou, Gbagadjèdou, Sinasinri, Siwougourou et Atabénou seront desservis. Une bassine de 25 litres coûtera 15 francs CFA. »

Dans les trois arrondissements, l’accueil enthousiaste réservé à la mission de réception a témoigné de l’adhésion populaire à cette avancée. Partout, les habitants, les autorités locales et les leaders religieux ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit du gouvernement pour avoir concrétisé une promesse essentielle : garantir l’accès à l’eau potable pour tous.