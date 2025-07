Brésil : Trump fait monter la tension en soutenant Bolsonaro

Jair Bolsonaro. Sérgio Lima/Poder360 12.01.2021

Donald Trump et Jair Bolsonaro ont tissé, au fil des années, une relation qui dépasse les conventions diplomatiques habituelles. L’un comme l’autre ont bâti leur image sur un discours défiant les normes établies, dénonçant les médias, les institutions et les élites. En se présentant comme les défenseurs du « peuple contre le système », ils ont attiré des soutiens fervents tout en créant une polarisation durable dans leurs pays respectifs. Bolsonaro, souvent comparé à Trump pour ses méthodes et son style direct, a toujours pu compter sur le soutien appuyé de ce dernier. Cette proximité n’a rien perdu de sa vigueur.

Une déclaration qui fait réagir les autorités brésiliennes

Le dernier épisode en date de cette alliance vient d’embraser le terrain diplomatique. Un message diffusé par la représentation américaine au Brésil a repris les propos récents de Donald Trump exprimant son appui à l’ancien président brésilien. Selon lui, Bolsonaro, ses proches et ses partisans seraient injustement visés par des procédures judiciaires qui auraient des arrière-pensées politiques. Cette intervention, relayée via des canaux officiels, a provoqué la colère du gouvernement brésilien. En retour, le responsable américain Gabriel Escobar, en poste au Brésil a été convoqué ce mercredi pour fournir des explications à ce qui est perçu comme un acte de pression extérieure, malvenu et mal chronométré.

Une affaire judiciaire qui prend une tournure internationale

Ce soutien intervient alors que Jair Bolsonaro se retrouve impliqué dans une enquête sensible. Les autorités brésiliennes le soupçonnent d’avoir orchestré en 2022, un plan destiné à empêcher le transfert du pouvoir à son successeur élu, en mobilisant divers leviers institutionnels et politiques. L’affaire, suivie de près par l’opinion publique, soulève des questions cruciales sur l’usage du pouvoir et les limites des fonctions exécutives. En intervenant à ce moment précis, Trump semble vouloir réécrire la lecture des événements, en posant Bolsonaro non plus en accusé, mais en victime d’un complot orchestré par ses opposants. Ce retournement narratif, importé depuis l’étranger, tend à brouiller les lignes entre solidarité personnelle et influence diplomatique.

Une relation bilatérale fragilisée

Cette sortie soulève des inquiétudes sur la nature future des rapports entre Washington et Brasilia. Alors que les deux pays ont besoin l’un de l’autre sur plusieurs dossiers régionaux, cette prise de position pourrait empoisonner les discussions à venir. Elle montre aussi la difficulté de séparer les considérations internes américaines des exigences de respect entre États. Si cette attitude persiste, le Brésil pourrait être tenté de réévaluer la sincérité des partenariats établis avec son interlocuteur nord-américain. À travers son geste, Trump dépasse le cadre du soutien personnel : il rouvre une blessure institutionnelle encore vive au Brésil, et y ajoute une dimension géopolitique inattendue.