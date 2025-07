Coopération militaire : la Russie se rapproche du Togo

Photo : DR

La Russie poursuit son ancrage stratégique en Afrique de l’Ouest. Le gouvernement russe a récemment validé un projet d’accord avec le Togo dans le domaine militaire. Ce texte, qui doit encore passer les étapes finales de ratification, prévoit notamment la tenue d’exercices conjoints et la mise en place d’un appui médical d’urgence.

Ce rapprochement s’inscrit dans un mouvement plus large entamé par Moscou ces dernières années, visant à élargir son influence sur le continent africain. Après avoir multiplié les accords avec d’autres pays de la région, la Russie cherche désormais à renforcer ses liens bilatéraux avec Lomé.

Pour le Togo, ce partenariat représente une opportunité de diversifier ses alliances en matière de sécurité et de formation militaire. La coopération envisagée dépasse le simple cadre tactique et pourrait inclure des transferts d’expertise, des équipements ou encore une coordination dans la lutte contre les menaces transfrontalières.

Ce projet russo-togolais s’insère dans un contexte géopolitique marqué par une concurrence accrue entre puissances étrangères en Afrique. Moscou, en particulier, veut se positionner comme une alternative aux partenaires traditionnels du continent. Reste à voir comment cet accord sera perçu par les voisins du Togo et les partenaires internationaux, notamment dans un contexte où les équilibres régionaux sont de plus en plus sensibles.