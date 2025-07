Côte d’Ivoire : Ouattara annonce sa candidature à la prochaine présidentielle (vidéo)

Ouattara (Sipa)

C’est désormais officiel, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle à venir. Dans un discours diffusé sur son compte officiel sur twitter, il a annoncé qu’il a pris après mûre réflexion la décision de se présenter à la présidentielle.

« J’ai pris l’engagement de servir la Côte d’Ivoire, de la protéger… et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C’est pourquoi après mûre réflexion et en toute conscience je vous annonce aujourd’hui que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui je suis candidat parce que la constitution de notre pays m’autorise d’être candidat et ma santé le permet (…) » a entre autres déclaré l’actuel président ivoirien. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.

