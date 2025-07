Cryptomonnaies : comment le bitcoin dépasse toutes les attentes

Photo Unsplash

Le 14 juillet dernier, la principale cryptomonnaie a atteint un nouveau sommet historique en dépassant les 123 000 dollars, confirmant ainsi sa position d’actif financier le plus performant de ces dernières années. Une hausse attribuable à divers facteurs.

Premièrement, l’offre « bloquée » fait que le Bitcoin est un asset rare à détenir. Pour rappel, il ne peut y en avoir que 21 millions d’édités (et plusieurs d’entre eux ont d’ores et déjà été totalement perdus). En outre, Bitcoin s’institutionnalise. De plus en plus d’entreprises mais aussi de nations se tournent vers le $BTC. C’est notamment le cas de l’administration Trump, aux États-Unis, qui y est particulièrement favorable.

Publicité

Cette progression impressionnante signifie une multiplication par plus de 15 pour les investisseurs ayant choisi cette cryptomonnaie il y a cinq ans, transformant un investissement initial de 1 000 euros en près de 15 000 euros aujourd’hui. Même sur une période plus courte, les gains restent considérables avec une augmentation de 127 % en seulement douze mois.

L’influence décisive de Washington

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a adopté une position clairement pro-crypto, influençant directement la perception des investisseurs institutionnels et particuliers. On se souvient du lancement du $TRUMP, la cryptomonnaie à son effigie, qui aura connu un succès fou en quelques heures avant de s’écrouler.

Cette semaine, qualifiée de « semaine de la crypto » par la presse américaine, pourrait d’ailleurs représenter un tournant décisif. La Chambre des représentants examine en effet trois projets de loi essentiels visant à structurer le marché des cryptomonnaies aux USA et à empêcher la création d’une monnaie numérique de banque centrale, évitant ainsi un monopole étatique sur ce secteur émergent.

Des investisseurs en quête d’alternatives

Au-delà du soutien politique, cet engouement pour le Bitcoin reflète une méfiance croissante envers les placements traditionnels. Les investisseurs craignent l’impact des futures taxes douanières de l’administration Trump sur les marchés boursiers classiques et s’inquiètent d’un potentiel affaiblissement du dollar américain. De quo confirmer le surnom de Bitcoin, à savoir celui d’or numérique.