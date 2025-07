Désignation des candidats aux prochaines élections au Bénin: Les pièges à éviter par les différents camps

Photo AFP / MARC HOFER

À l’approche des prochaines échéances électorales au Bénin, la question de la désignation des candidats s’impose comme un enjeu crucial, capable de déterminer l’issue du scrutin. Dans l’arène politique béninoise, qu’il s’agisse de l’opposition ou de la majorité la désignation des candidats se heurte au flou qui laisse pour le moment perplexe. Une analyse approfondie de cette dynamique est indispensable pour éviter que le Bénin ne tombe dans un piège. La préparation du scrutin de 2026 ne se résume pas à une simple équation électorale. Il s’agit d’une phase politique cruciale où chaque camp doit faire preuve de lucidité dans la sélection de ses porte-étendards. Miser uniquement sur des considérations symboliques, sur l’héritage d’une figure historique ou sur un certain effet de notoriété comporte des risques, notamment celui de ne pas répondre efficacement aux attentes concrètes des citoyens. Un peu comme au Sénégal, il y a quelques mois, dans le scénario Sonko – Faye, un soutien populaire a plébiscité un candidat préalablement inattendu à ce niveau au poste de président de la République. Aujourd’hui, la thèse d’une probable trahison a commencé par circuler. Les camps politiques béninois ne sont pas loin de ce piège avec leur situation actuelle.

La ferveur populaire, un leurre pour l’opposition ?

Du côté de l'opposition béninoise, une certaine confiance, nourrie par ce qu'elle perçoit comme une ferveur et un soutien populaire, pourrait conduire à un raccourci dangereux. L'idée que « même si c'est un rat qui est désigné les gens voteront pour lui », reflète une conviction que le simple fait de s'opposer au régime en place suffirait à garantir la victoire, quelle que soit la qualité intrinsèque du candidat. Cette logique s'apparente à celle qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal. Inconnu du grand public quelques mois avant l'élection, son élection a été perçue comme un vote sanction contre le pouvoir en place et une adhésion au projet porté par Ousmane Sonko et sa popularité fulgurante. Certes, le cas sénégalais a démontré la puissance de l'expression du peuple et la capacité d'un mouvement à propulser un candidat inattendu. Cependant, le Bénin n'est pas le Sénégal, et chaque contexte politique a ses spécificités. Mieux, de nombreux jeunes sénégalais pensent aujourd'hui qu'ils sont trahis par certains actes de Faye. Miser uniquement sur un éventuel « soutien populaire » ou sur le charisme d'une figure tutélaire, comme l'ancien président Boni Yayi pour Les Démocrates, sans une évaluation rigoureuse de la capacité du candidat désigné à incarner un projet crédible et à rassembler au-delà de sa base, serait une erreur stratégique. La ferveur peut être éphémère si elle n'est pas ancrée dans des propositions concrètes et une réelle connexion avec les préoccupations quotidiennes des citoyens. L'enthousiasme initial peut rapidement laisser place à la désillusion si les attentes ne sont pas satisfaites, comme en témoignent les premières critiques à l'encontre de l'administration Faye au Sénégal.

