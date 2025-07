Diddy : son fils lui apporte son soutien en plein procès

Le destin de Sean Combs repose désormais entre les mains de douze jurés new-yorkais. Lundi 30 juin, les 12 personnes chargées de rendre leur verdict sur l’affaire Diddy se sont retirées après sept semaines d’instruction. Ce procès, ultra-médiatisé, s’attend donc à connaître son dénouement.

Avant leur grand départ, le juge Arun Subramanian, a passé plus de deux heures à expliquer les concepts clés de doute raisonnable et d’évaluation des preuves. La mission des 12 membres du jury ? Se retirer, délibérer et déterminer si le rappeur aujourd’hui âgé de 55 ans doit être placé derrière les barreaux.

Des accusations à tout-và

Pour rappel, P. Diddy est accusé d’avoir organisé des activités sexuelles forcées avec d’anciennes compagnes. Il a également été accusé de graves crimes sexuels, notamment contre son ancienne femme, Cassie, et de racket. Malgré tout, la famille Combs fait preuve d’une unité remarquable. Les proches du rappeur multiplient les déclarations publiques pour affirmer leur conviction en son innocence.

Un projet musical controversé comme forme de protestation

Christian Combs a récemment suscité la polémique en produisant un projet musical destiné à défendre son père. La participation surprise de Kanye West et dans une moindre mesure, de sa fille, North West, à ce projet a amplifié l’attention médiatique. Cette initiative artistique revendique ouvertement l’innocence de P. Diddy et dénonce ce que la famille considère comme un acharnement injustifié.

Protection et résilience face aux révélations

Malgré la présence de quasiment tous ses enfants lors du procès, certains membres de la fratrie Combs ont été préservés des témoignages les plus explicites. Les filles cadettes du rappeur ont ainsi quitté la salle d’audience lors de dépositions particulièrement crues, leurs frères, dont Christian, assumant seuls l’écoute de ces révélations troublantes. Derrière ces images, le clan souhaite afficher la volonté d’afficher un soutien familial de tous les instants, au tribunal donc, comme en musique.