Espace : la Russie revient aux États-Unis pour un dialogue historique avec la Nasa

Dmitri Bakanov, patron de l'agence spatiale russe. Photo : DR

Pour la première fois depuis huit ans, les chefs des agences spatiales de Russie et des États-Unis s’apprêtent à dialoguer face à face. Une délégation de Roscosmos, conduite par son directeur Dmitri Bakanov, séjourne cette semaine aux États-Unis pour rencontrer Sean Duffy, récemment nommé à la tête de la Nasa par le président Donald Trump. Cette visite intervient dans un contexte international tendu, où la coopération spatiale reste l’un des rares canaux encore actifs entre les deux puissances.

Une visite stratégique au cœur de Houston

Le déplacement de Dmitri Bakanov s’articule autour de plusieurs étapes techniques et diplomatiques. Il prévoit notamment une visite du centre spatial Lyndon B. Johnson, centre névralgique des opérations habitées américaines, ainsi qu’un passage par l’usine de Boeing dédiée au développement du vaisseau CST-100 Starliner, un élément clé du programme spatial américain.

Publicité

Le responsable russe assistera également au lancement de la mission Crew-11 prévu pour jeudi, avec à son bord le cosmonaute Oleg Platonov, une preuve tangible de la coopération russo-américaine dans les vols habités. Il participera aux points presse avant et après le décollage, selon le programme annoncé par la Nasa.

Un programme de discussions axé sur la Station spatiale internationale

Le cœur de la rencontre bilatérale portera sur la poursuite du programme de vols croisés vers la Station spatiale internationale (ISS), c’est-à-dire l’envoi d’astronautes américains à bord de Soyouz et de cosmonautes russes via Crew Dragon ou Starliner. Cette alternance, qui assure une présence constante de représentants des deux pays à bord de l’ISS, est considérée comme un symbole fort de collaboration scientifique malgré les tensions géopolitiques.

Autre point sensible à l’agenda : le désorbitage de la Station spatiale internationale. D’après les estimations fournies par Roscosmos, cette opération, déjà planifiée, devrait s’étendre sur environ deux ans et demi. L’ISS, lancée en 1998, approche en effet de la fin de sa durée de vie opérationnelle, avec une immersion programmée dans l’océan à l’horizon 2030.

La diplomatie spatiale face aux fractures terrestres

Alors que les relations entre Moscou et Washington sont profondément altérées par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques mutuelles, la coopération dans le domaine spatial conserve une stabilité étonnante. Cette rencontre, la première depuis 2017, marque une tentative de renouer un dialogue institutionnel, à la faveur d’un réchauffement diplomatique initié récemment par l’administration Trump.

Publicité

L’espace demeure ainsi l’un des rares domaines où la logique de confrontation laisse place à une logique de nécessité. Ni la Nasa ni Roscosmos ne disposent, à ce jour, de solution unilatérale pour remplacer entièrement les contributions de l’autre en matière de présence orbitale.

Dans cette optique, la rencontre prévue entre Bakanov et Duffy dépasse le simple cadre technique : elle renoue un fil de confiance dans un environnement international de plus en plus fragmenté. À mesure que s’approche le retrait programmé de l’ISS, les décisions prises aujourd’hui pourraient structurer la coopération orbitale – ou son absence – pour la prochaine décennie.