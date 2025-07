Explosion d’une station-service en Italie: les derniers détails

Dans les grandes métropoles, certaines catastrophes ne préviennent pas. Comme un éclair en plein ciel bleu, elles surgissent dans le quotidien, bousculent les habitudes, exposent les fragilités de nos environnements urbains. Ce vendredi matin à Rome, ce fut le cas : une explosion soudaine dans une station-service de l’est de la capitale italienne a semé la panique et blessé une trentaine de personnes, faisant resurgir les angoisses liées à la sécurité des infrastructures en milieu densément peuplé.

Deux déflagrations et une ville secouée

Peu après 8h du matin, une station distribuant du carburant et du gaz liquéfié (GPL) a été le théâtre d’un violent enchaînement. Une première détonation a provoqué l’intervention immédiate des forces de l’ordre et des services de secours. Mais ce n’était que le prélude. Quelques instants plus tard, une seconde explosion, bien plus puissante, a retenti, projetant des débris et blessant ceux qui étaient sur place, y compris les premiers intervenants.

Le souffle a été tel que de nombreux habitants à travers la ville ont cru à un tremblement de terre ou à une attaque. Les fenêtres ont vibré dans plusieurs quartiers éloignés, témoignant de la puissance de l’événement. Des vidéos diffusées par les médias locaux, notamment Sky TG24, montrent une boule de feu s’élevant dans le ciel, à proximité de véhicules en circulation. L’image est saisissante, presque irréelle, comme tirée d’un film catastrophe.

Des secouristes pris dans la tourmente

Parmi les blessés figurent neuf policiers et un pompier, venus sécuriser la zone après la première alerte. Leur présence rapide a évité un bilan bien plus dramatique, mais illustre aussi la brutalité du second souffle, qui n’a laissé aucune marge de manœuvre. En tout, trente personnes ont été touchées à divers degrés, mais les autorités ont précisé qu’aucune ne se trouve dans un état critique.

Le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a confirmé ces chiffres et salué la réactivité des secours. Cependant, cette explosion pose une question lancinante : dans une ville chargée d’histoire, dotée de nombreuses stations anciennes, comment garantir la sécurité des zones de distribution d’énergie dans un tissu urbain aussi serré ?