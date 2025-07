Festival des masques 2025 au Bénin : Porto-Novo se prépare pour accueillir la 2 ème édition

Jean-Michel Abimbola (Photo présidence)

Les petits plats sont mis dans les grands pour marquer d’une empreinte de succès formidable, la deuxième édition du festival des masques de Porto-Novo, identifié par le gouvernement de la Rupture comme source de révélation du Bénin à travers la ville capitale. Dans ce sens, la ville aux trois noms, Adjashè, Hôgbonou, Porto-Novo, met les bouchées doubles en synergie avec l’Exécutif pour dépasser la mobilisation des 40000 visiteurs indiqué lors de la première édition par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

Festival des masques : un contenu diversement apprécié

Le festival des masques est un évènement culturel destiné à valoriser le patrimoine matériel et immatériel du Bénin. Il fait partie d’un ensemble de programme que le gouvernement a mis en place pour révéler la destination Bénin au monde. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des arts, Babalola Jean-Michel Abimbola; le festival des masques s’inscrit dans le déploiement des politiques culturelles et touristiques nationales, visant à permettre aux Béninois de s’approprier leur patrimoine culturel matériel et immatériel.

D’où son insistance sur le vodun. Il représente pour le Président Talon le socle de notre développement parce que nous sommes de culture vodun à en croire ses affirmations au même titre que l’Europe de culture judéo-chrétienne. Le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty voit le Festival des Masques de Porto-Novo comme un rendez-vous avec l’histoire et les traditions béninoises en mettant l’accent sur ce qu’il représente de bien au-delà des démonstrations de simples objets. Il reste une vue de passeurs de mémoire, des aventures de rituels et des incarnations spirituelles à préserver tout prix pour les générations futures avant de mettre un terme à ses appréciations. Le Directeur général de l’Agence Bénin Tourisme, Sindé Chékété estime que le festival des masques est une identité unique qu’on ne retrouve qu’au Bénin.

Le colloque scientifique

Il constitue un cadre de réflexion et d’échanges entre sachant du monde traditionnel et ceux lettrés des universités engagés dans la recherche pour un essor en prenant pour repère le patrimoine historique et culturel. Un grand rendez-vous de débats interactifs pour croiser les opinions afin de parvenir à des conclusions et synthèses constructives. Celui de l’édition 2025, la deuxième ; a porté son choix sur le « Ifa Orunmila » comme approche du système divinatoire ayant la vocation d’explorer les sources et fondements des matrices de connaissances. D’où le thème « Ifa Orunmila » : Introduction à une épistémologie. Les communications et des interventions de taille sont à l’ordre du jour pour faire la lumière sur cette richesse dont le bienfait a dépassé les frontières du continent africain.

La démonstration des masques et des artistes invités

Les places Lokossa, Migan, Abessan, Dangbé Klunon Honto et Houngbo seront de véritables scènes à ciel ouvert où les visiteurs et les populations vivront en live la démonstration des masques « Zangbéto », « Egungun », « Guèlèdè », « Gounouko » et la divinité « Hounvè -Atchinan » sans oublier « N’newi » du Nigeria y compris « Zaouli » et « Goli » de la Côte d’Ivoire. Des prestations qui seront des canaux de transport pour les 40000 visiteurs et plus dans une ambiance de grande satisfaction ajoutée aux prestations des artistes comme Manzor, Fanicko, Sessimè, Queen Fumi, Nikanor, Tgang et Connex & Don. Une grande découverte des stars nommés sur le boulevard lagunaire de Porto-Novo le 2 Août 2025 à partir de 19 heures. Les grandes figures du monde musical comme Zeynab, Don Metok, Ahovi Houessou, Pépé Oleka, GG Lapino, Aimée Hovinou, Fanny Sèna et Gopal Das vont prester le 03 Août pour clôre en beauté la partition des artistes. Le festival des masques, c’est aussi la découverte des musées comme celui portant la marque du musée international du vodun. Les faits et gestes des 02 et 03 Août vont nous permettre de tirer les meilleures leçons de ce que le programme et sa mise en œuvre s’inscrivent vraiment dans la vision de porter haut la nation béninoise à travers la révélation de son identité culturelle.