France : le couple Macron attaque une influenceuse américaine en justice

Brigitte et Emmanuel Macron © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont saisi la justice américaine pour répondre à des accusations formulées par Candace Owens, une influenceuse politique connue aux États-Unis pour ses prises de position controversées. Ce litige illustre une nouvelle fois les dérives de certains contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Brigitte Macron se retrouve être la cible d’une rumeur particulièrement ahurissante, largement relayée par Owens, qui affirme sans preuve que la Première dame serait en réalité née de sexe masculin. Des propos jugés insultants par le couple présidentiel, qui a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

Publicité

La plainte, déposée dans l’État du Delaware, accuse Owens d’avoir alimenté volontairement une campagne de désinformation portant atteinte à l’image et à la dignité de Brigitte Macron. Le document évoque des propos « délirants » et « malveillants », publiés sur différentes plateformes, notamment via des podcasts et publications en ligne.

Cette affaire soulève plusieurs questions, notamment sur la liberté d’expression et ses limites, mais aussi sur la capacité des personnalités publiques à se défendre face à la propagation mondiale de rumeurs. Elle met également en lumière les difficultés à contenir certaines dérives numériques lorsque les attaques traversent les frontières.

Candace Owens, proche de certains cercles conservateurs américains, est connue pour ses attaques virulentes contre les figures politiques et sociales qu’elle juge incompatibles avec ses convictions. Elle a déjà été au cœur de polémiques pour avoir relayé d’autres fausses informations à grande échelle.

En choisissant de poursuivre Owens devant une juridiction américaine, le couple Macron envoie un signal pour montrer que certaines allégations ne peuvent rester sans réponse, même à l’international. Il s’agit aussi, peut-être, d’un avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir s’attaquer à des personnalités publiques sans conséquence.