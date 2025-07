Guerre de leadership au sein de la majorité présidentielle : Le feu couve sous la cendre

(Talon réussira – t – il le pari de la cohésion au sein de sa troupe ?). À moins d’un an des élections générales de 2026, la majorité présidentielle au Bénin, pourtant unie en façade derrière le président Patrice Talon, connaît des fissures. Des tensions latentes et des batailles d’influence entre figures clés menacent la cohésion interne, et interroge la capacité du chef de l’État à maintenir l’harmonie au sein de sa troupe à l’approche de ces échéances cruciales. Tout n’est pas rose au sein de la majorité présidentielle. Même si apparemment tous les acteurs semblent soudés derrière le leadership de Patrice Talon, des frustrations émergent et finiront probablement par se faire voir. En effet, la réforme du système partisan, initiée sous le premier mandat du président Talon, avait pour objectif de rationaliser le paysage politique béninois en regroupant la multitude de formations existantes en de grands blocs. Cette démarche a abouti à la création de plusieurs entités au sein de la majorité : l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR), Moelle-Bénin et le Rassemblement National. Si cette polarisation a permis une meilleure lisibilité politique, elle a aussi, inévitablement, cristallisé les ambitions et les rivalités de leadership en interne.

Des voix discordantes et des ambitions affichées

Plusieurs signaux indiquent une effervescence croissante au sein de la majorité. D’un côté, des figures comme Jacques Ayadji, allié du régime, affichent des positions qui, bien que parfois nuancées, peuvent être perçues comme une forme de distanciation ou de critique constructive. De l’autre, des personnalités telles que Bertin Koovi n’hésitent pas à dénoncer publiquement ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements. Ses interventions régulières, teintées de critique, même si elles sont parfois balayées d’un revers de main par certains, mettent en lumière des points de friction internes et des insatisfactions que le pouvoir peine à contenir. Ces voix, bien que n’appartenant pas toujours au cœur du système, résonnent au sein de l’opinion publique et peuvent inspirer d’autres acteurs moins visibles. Au-delà des personnalités, la rivalité la plus prégnante se manifeste au niveau des deux mastodontes de la majorité : l’UP-R et le BR. Ces deux formations, sensées collaborer harmonieusement, sont engagées dans une course sourde pour le leadership et le contrôle de l’action gouvernementale. Le ballotage entre les deux blocs pour l’obtention de postes clés, la visibilité médiatique ou l’orientation des politiques publiques sont devenus monnaie courante. Chaque parti cherche à montrer qu’il est le fer de lance de la vision présidentielle, qu’il est plus efficace, plus loyal, ou qu’il représente mieux la base électorale. Cette compétition, saine dans son principe démocratique, peut parfois dégénérer en friction lorsque les ambitions individuelles ou collectives prennent le pas sur l’intérêt supérieur de la cohésion majoritaire. Les nominations aux postes stratégiques, les arbitrages budgétaires et même les interventions publiques deviennent des terrains d’affrontement discrets, mais réels.

