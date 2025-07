Guerre en Ukraine : la Russie réalise de grandes percées en un mois

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Alors que les bombardements s’intensifient et que les lignes de front se déplacent, l’équilibre militaire en Ukraine semble plus incertain que jamais. Au cours des deux dernières semaines, les forces russes ont multiplié les assauts, mêlant frappes aériennes, missiles de croisière et drones pour fragiliser les positions ukrainiennes. Simultanément, les discussions diplomatiques et militaires entre Kiev et ses alliés occidentaux se sont heurtées à des signaux contradictoires. Malgré l’envoi de chars et de drones de combat par certains pays, l’ambiguïté de l’administration Trump sur la poursuite du soutien militaire soulève des inquiétudes. Les combats autour de Kupiansk illustrent la pression constante que subit l’armée ukrainienne, confrontée à des pertes humaines importantes et à une mobilisation de plus en plus difficile.

Des avancées soutenues par la supériorité tactique

Depuis le mois de juin, les troupes russes ont connu une progression significative, marquant leurs plus grands gains territoriaux de l’année 2025 selon le journal américain New York Times. Cette dynamique est alimentée par une combinaison d’éléments tactiques : emploi systématique de l’aviation pour frapper les arrières ukrainiens, usage accru de drones pour la reconnaissance et l’attaque, et supériorité numérique qui permet un roulement plus efficace sur les lignes de front. Ce tableau militaire s’accompagne d’un discours assuré à Moscou. Vladimir Poutine affirmait déjà le 20 juin que ses forces progressaient quotidiennement, un constat qui semble aujourd’hui confirmé par les observateurs. Ces succès russes ne reposent pas uniquement sur la puissance de feu, mais aussi sur la fragmentation du dispositif ukrainien, ralenti par des pénuries d’armes et de personnel.

L’armée ukrainienne sous tension opérationnelle

Le moral et la résilience des troupes ukrainiennes sont mis à rude épreuve. La capacité à recruter de nouveaux soldats devient un enjeu crucial, d’autant que les rotations sur le front se raréfient. Les difficultés d’approvisionnement, en partie liées à l’incertitude politique à Washington, ajoutent une pression supplémentaire sur l’état-major ukrainien. L’ambivalence américaine contraste avec le renforcement ponctuel venu d’autres alliés, comme la livraison récente de chars Abrams australiens. Pourtant, cette aide ciblée peine à compenser les besoins d’une armée engagée sur plusieurs centaines de kilomètres de ligne de front. À mesure que les drones russes multiplient les incursions jusqu’à Kiev et Odessa, la défense anti-aérienne ukrainienne, déjà saturée, se retrouve dépassée.

Un tournant stratégique aux répercussions durables

Les percées récentes ne se limitent pas à une série de gains territoriaux. Elles soulignent un basculement progressif du rapport de force. Si l’Ukraine a démontré une capacité de résistance remarquable depuis le début du conflit, l’actuelle phase met en lumière une asymétrie croissante. Le soutien international, pilier de la défense ukrainienne, devient moins prévisible, ce qui affaiblit la planification à long terme des autorités militaires. Chaque jour gagné par l’armée russe rend plus difficile une reconquête rapide. La guerre s’installe ainsi dans une dynamique où l’endurance et les ressources humaines risquent de peser plus lourd que la technologie ou les discours de soutien. Ce glissement n’augure pas nécessairement d’une issue imminente, mais il modifie la physionomie du conflit en plaçant Moscou en position d’initiative, sur les plans militaire et psychologique.