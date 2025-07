Guerre Ukraine-Russie: Moscou fait de nouvelles propositions

Vladimir Poutine (© POOL )

La guerre en Ukraine se poursuit depuis plus de trois ans, causant la mort de milliers de personnes et laissant une issue incertaine. Une chose est sûre, des négociations pour la paix sont en cours. Cependant, face à l’intransigeance russe et à l’intensification des frappes, le gouvernement américain a annoncé de nouvelles mesures importantes qui seront dévoilées ce lundi.

L’intensification des hostilités contraste avec les tentatives diplomatiques en cours. Les bombardements nocturnes sur l’Ukraine, en particulier sur Kiev, atteignent des niveaux records, soutenus par une industrie de défense russe fonctionnant à plein régime. Parallèlement, les discussions diplomatiques peinent à aboutir à des avancées concrètes, malgré les initiatives de divers acteurs internationaux.

Publicité

De nouvelles dynamiques diplomatiques

Marco Rubio a révélé avoir reçu de Sergueï Lavrov « une nouvelle idée ou un concept nouveau » lors de leurs échanges à Kuala Lumpur. Bien que cette proposition ne soit pas révolutionnaire, elle pourrait toutefois aboutir à une résolution de ce conflit. Pour le moment toutefois, nul ne sait réellement de quoi il s’agit, l’administration américaine n’ayant pas davantage communiqué à ce sujet.

Côté européen, Emmanuel Macron a annoncé le renforcement de la force expéditionnaire franco-britannique, portant ses effectifs à 50 000 hommes pour garantir un éventuel cessez-le-feu. Donald Trump a également dévoilé un nouvel accord tripartite entre les États-Unis, l’OTAN et l’Ukraine, prévoyant un mécanisme de financement des armements par l’Alliance atlantique. De quoi accentuer la pression sur Moscou afin que la Russie accepte d’entamer de véritables négociations pour la paix.

L’escalade humanitaire et militaire

Les statistiques de l’ONU révèlent une détérioration alarmante : 232 civils tués et 1343 blessés en juin seulement, constituant un record depuis le début du conflit. Cette escalade humanitaire accompagne une progression territoriale russe, avec la revendication de nouvelles prises dans la région de Dnipropetrovsk, portant l’occupation à près de 20 % du territoire ukrainien.