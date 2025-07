Aviation au Maghreb : une compagnie veut renforcer sa flotte avec un leader

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Ces dernières années, le paysage de l’aviation civile africain a connu diverses mutations. Le marché est très concurrentiel et les principales compagnies du continent rivalisent d’ingéniosité pour se livrer une concurrence sans merci. Au Maghreb, la compagnie nationale Royal Air Maroc envisage d’élargir sa flotte en s’ouvrant à de nouveaux partenariats. Après des années de collaboration étroite avec Boeing et Airbus, le transporteur marocain s’intéresse de plus en plus au constructeur brésilien Embraer, reconnu pour ses appareils régionaux modernes.

Selon les responsables de Royal Air Maroc, des discussions sont en cours avec Embraer pour l’acquisition éventuelle de jets E2. Il faut noter que par le passé, les deux structures ont eu à collaborer. Les Embraer jets E2 sont conçus pour offrir un meilleur rendement énergétique et des coûts d’exploitation plus compétitifs, un atout majeur pour répondre à la demande croissante sur les lignes moyen-courriers et renforcer la connectivité du Royaume.

Le choix d’entamer des pourparlers avec Embraer reflète la volonté stratégique de la compagnie d’éviter toute dépendance excessive vis-à-vis de ses partenaires historiques. À travers cette démarche, Royal Air Maroc entend diversifier ses sources d’approvisionnement et bénéficier d’avions mieux adaptés aux réalités des marchés régionaux.

L’éventuelle intégration des jets E2 permettrait à la compagnie d’améliorer la flexibilité de son réseau, notamment sur des liaisons où les gros porteurs ne sont pas nécessaires. Cet élargissement de la flotte s’inscrit également dans un contexte de reprise progressive du transport aérien après les perturbations liées à la pandémie.

L’orientation vers Embraer montre que Royal Air Maroc souhaite rester proactive face aux mutations du secteur aérien. Le transporteur mise sur une flotte plus diversifiée pour optimiser les fréquences et répondre aux attentes d’une clientèle variée, tout en consolidant sa place de hub entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.