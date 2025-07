Immigration : ce pays européen va lancer un visa spécial pour les nomades numériques

Avec l’essor du télétravail et la généralisation des outils digitaux, une catégorie de travailleurs nomades s’est développée : ceux qui mènent leur activité professionnelle en voyageant, sans attacher leur bureau à un lieu fixe. Ces « nomades numériques » exploitent la flexibilité des technologies pour allier mobilité et travail, choisissant souvent leur cadre de vie selon leurs envies tout en maintenant une activité économique stable.

La Slovénie ouvre ses portes aux travailleurs mobiles

À partir du 21 novembre 2025, la Slovénie proposera un visa inédit destiné à ces professionnels internationaux, qui ne sont ni ressortissants de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen. Ce titre de séjour, valable un an sans possibilité de prolongation, offrira aux demandeurs la possibilité de résider en Slovénie tout en poursuivant leur activité professionnelle à distance, en travaillant uniquement pour des employeurs ou clients situés hors du pays. Cette mesure vise à attirer une population active, flexible et connectée, qui participe à l’économie locale par sa présence, sans exercer directement dans le marché du travail national.

Pour pouvoir en bénéficier, les demandeurs devront démontrer qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour assurer leurs besoins et ceux des membres de leur famille durant toute la période d’autorisation. Même si le montant exact à justifier reste à préciser, cette exigence garantit que les titulaires du visa ne solliciteront pas les prestations sociales slovènes. Le non-respect de ces conditions pourra conduire à la suppression du visa et limiter l’accès futur au pays.

Une réponse aux nouvelles formes de mobilité professionnelle

Cette initiative traduit la volonté de la Slovénie d’adapter son cadre migratoire aux évolutions du monde du travail. En reconnaissant officiellement les nomades numériques, elle facilite leur séjour légal et valorise leur contribution indirecte à l’économie locale. Ce dispositif participe aussi à renforcer l’attractivité du pays auprès des talents internationaux qui recherchent un environnement agréable où poser temporairement leurs valises, tout en continuant leur activité professionnelle.

La limitation d’une durée d’un an, sans renouvellement, offre une période d’expérimentation pour mesurer les retombées de cette politique et ajuster éventuellement les conditions. Elle oblige également les nomades à organiser leur séjour avec rigueur, en respectant les règles établies.

Un modèle qui pourrait faire des émules

Au-delà de la Slovénie, cette démarche reflète une adaptation nécessaire des États aux mutations du travail à l’échelle mondiale. Le nomade numérique, en quête d’espaces ouverts et connectés, devient un acteur économique à part entière, capable d’apporter un souffle nouveau aux territoires qu’il traverse. En proposant un visa dédié, la Slovénie offre un cadre juridique clair et rassurant, ouvrant la voie à d’autres pays souhaitant capter cette nouvelle forme de migration professionnelle.

Cette reconnaissance formelle marque un tournant dans la manière dont la mobilité et le travail sont envisagés. Pour les professionnels concernés, ce visa représente une chance concrète d’allier liberté de déplacement et stabilité administrative, dans un contexte international toujours plus flexible et numérique.