Kim-Jong Un honore ses soldats tombés en Ukraine

Kim Jong-Un. Photo archives : afp.com/STR

Depuis plusieurs mois, les relations entre Pyongyang et Moscou se sont intensifiées, incluant des volets militaires. À la tête de la Corée du Nord, Kim Jong-un a multiplié les signes d’appui au gouvernement russe, dans un contexte marqué par l’invasion de l’Ukraine. Le dernier développement en date a été diffusé ce mardi 1ᵉʳ juillet par les médias d’État nord-coréens : pour la première fois, des images montrent le dirigeant rendant hommage à des soldats nord-coréens morts au combat sur le sol ukrainien.

Lors de la cérémonie, Kim Jong-un est apparu aux côtés de la ministre russe de la Culture, Olga Lioubimova, déposant un drapeau nord-coréen sur un cercueil. Cette séquence a été enregistrée dans le cadre de la restitution des dépouilles de soldats, et marque une reconnaissance publique de la participation nord-coréenne aux opérations militaires russes. Le contenu diffusé comportait également des images de soldats en uniforme sur des terrains de guerre, accompagnées de slogans exaltant leur sacrifice.

Publicité

Une cérémonie en présence de responsables russes et nord-coréens

La cérémonie, organisée en Corée du Nord, a rassemblé des représentants des deux pays, ainsi que la fille de Kim Jong-un, Ju-ae, de plus en plus présente lors d’événements officiels. Les images ont montré plusieurs participants en larmes, dans une ambiance solennelle. Selon les légendes associées aux séquences vidéo, les soldats nord-coréens sont présentés comme des héros ayant « donné leur vie sans hésiter ». Les formules employées insistent sur la loyauté envers la patrie et l’honneur du sacrifice.

Ce type de communication publique reste rare dans les médias nord-coréens. L’implication militaire nord-coréenne, longtemps non confirmée par les canaux officiels, est ici montrée sans ambiguïté. L’accent mis sur l’émotion et le recueillement souligne l’importance symbolique accordée à cet engagement, dans un contexte de soutien affirmé à la Russie.

Un document évoquant des ordres opérationnels

Parmi les éléments diffusés figure un document présenté comme ayant été signé par Kim Jong-un, dans lequel il aurait validé des plans militaires en direction de Koursk, une région de l’ouest de la Russie proche de la frontière ukrainienne. Il y est aussi fait mention d’ordres d’attaque confiés à des unités d’opérations spéciales, fin 2024. Aucun autre détail n’a été donné sur la nature exacte de ces opérations ni sur le nombre de soldats impliqués.