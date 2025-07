La Russie accusée de renforcer son armée dans ce pays

Des soldats russes photo : DR

Alors que le conflit russo-ukrainien s’enlise, Moscou multiplie les repositionnements stratégiques hors du théâtre direct des combats. L’usure de ses troupes, les pressions logistiques et la nécessité de conserver des leviers d’influence dans plusieurs régions poussent les autorités militaires russes à revoir leur dispositif régional. Parmi les zones surveillées de près par les analystes figure le Caucase du Sud, et plus précisément l’Arménie, où la présence militaire russe, déjà ancienne, semble connaître une intensification discrète. Selon des renseignements diffusés le 5 juillet, une intensification notable des effectifs russes sur la base de Gyumri serait en cours, provoquant inquiétudes et tensions au sein de la communauté internationale.

Une réorganisation militaire discrète

D’après le télégramme, des services de renseignement de Kiev affirment avoir intercepté des consignes internes faisant état d’une mobilisation de personnel supplémentaire destiné à la garnison russe basée à Gyumri, dans le nord de l’Arménie. Le dispositif consisterait à détacher des soldats issus de plusieurs divisions stationnées dans le sud de la Russie. Cette opération de renfort selon, bien que non confirmée par le gouvernement arménien, correspondrait à un accroissement des effectifs sur un site militaire symbolique pour Moscou, à la fois pour son positionnement stratégique à proximité de la Turquie et de l’Iran, et pour son rôle dans la dissuasion régionale.

L’objectif de cette restructuration ne serait pas uniquement défensif. Les sources ukrainiennes avancent l’idée que le Kremlin chercherait ainsi à étendre son influence au sud du Caucase et à maintenir une capacité d’action rapide en cas de tensions entre pays voisins. En d’autres termes, Moscou ne se contenterait pas de défendre sa position : elle l’utiliserait comme levier pour peser dans les rapports de force régionaux. Une manière, selon certains observateurs, de rappeler que malgré les revers en Ukraine, la Russie conserve des capacités de projection militaire au-delà de ses frontières.

Une présence contestée mais persistante

Les autorités arméniennes, de leur côté, ont rapidement réagi en rejetant les affirmations ukrainiennes. Le ministère des Affaires étrangères d’Erevan a déclaré ne pas avoir connaissance de tels mouvements de troupes russes sur son territoire. Une réponse qui, plutôt que d’éteindre les spéculations, soulève de nouvelles interrogations sur le degré de coordination entre les deux alliés historiques. Il faut dire que depuis les récents épisodes de tension avec l’Azerbaïdjan, une partie de la société arménienne exprime de plus en plus ouvertement son malaise face à ce qu’elle perçoit comme un manque de soutien réel de Moscou.

En ce sens, le renforcement présumé de la base de Gyumri pourrait s’interpréter comme un moyen pour la Russie de rappeler son rôle structurant dans la sécurité arménienne, tout en conservant la mainmise sur une zone où d’autres acteurs – Turquie, Iran, Union européenne – tentent aussi de se positionner. Pour Moscou, il ne s’agit donc pas seulement de redéployer des troupes, mais de continuer à jouer un rôle central dans un espace marqué par une instabilité chronique.

Un équilibre régional sous tension

L’extension potentielle de la présence militaire russe en Arménie intervient à un moment de recomposition profonde des rapports de force au niveau régional. En multipliant les zones d’influence actives, Moscou semble vouloir détourner l’attention de ses difficultés sur le front ukrainien en rouvrant, ici ou là, des lignes de friction dormantes. Le Caucase du Sud, avec ses frontières contestées et ses rivalités ethniques, constitue un terrain propice à ce type de stratégie indirecte.

Pour autant, cette approche pourrait s’avérer contre-productive si elle alimente une méfiance accrue des pays voisins et pousse Erevan à chercher d’autres partenaires sécuritaires. Elle comporte aussi des risques de collision avec d’autres puissances régionales, notamment Ankara, qui surveille avec attention chaque geste de Moscou dans cette zone frontalière.

Si les mouvements signalés par Kiev se confirment, ils révéleraient une Russie déterminée à compenser ses pertes militaires par une redistribution tactique de ses forces. Loin d’être une simple opération logistique, ce redéploiement en Arménie renforce le sentiment que le Caucase redevient un point névralgique dans le jeu d’équilibres militaires et diplomatiques, à un moment où la sécurité européenne et asiatique reste plus incertaine que jamais.