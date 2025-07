Le crash d’un avion militaire fait 19 morts et 100 blessés

Photo Unsplash

La région sud-asiatique a été frappée par une nouvelle catastrophe aérienne majeure, quelques mois seulement après le tragique accident d’Ahmedabad en Inde qui avait coûté la vie à 160 personnes. Ce précédent crash, où l’hypothèse d’un acte volontaire avait été privilégiée avec l’accusation portée contre le commandant de bord d’avoir délibérément coupé l’alimentation de l’appareil, avait profondément marqué l’aviation civile régionale.

Désormais, c’est le Bangladesh qui est en deuil suite à un drame aérien d’une ampleur dramatique vient de se dérouler. Un chasseur F-7 BGI de fabrication chinoise appartenant aux forces aériennes nationales s’est écrasé sur un établissement scolaire de la capitale Dacca, transformant une routine d’entraînement militaire en cauchemar absolu pour des centaines de familles.

Bilan dramatique dans un établissement scolaire

La tragédie a frappé le campus Milestone, situé dans le secteur nord-ouest de Dacca, où l’appareil militaire a percuté de plein fouet une salle de classe durant un cours d’anglais destiné aux élèves du primaire. Le bilan provisoire fait état d’au moins 19 décès et plus de 100 blessés, principalement des enfants, selon les autorités locales.

Les témoignages recueillis sur place décrivent une scène apocalyptique, avec des civières transportant continuellement des corps vers les ambulances stationnées aux abords de l’école. Un élève âgé de 18 ans présent lors de l’impact a rapporté la violence du choc qui a détruit instantanément la partie du bâtiment où se déroulait l’enseignement.

Réactions officielles et mesures d’urgence

Face à cette tragédie nationale, Muhammad Yunus, dirigeant du gouvernement provisoire et prix Nobel de la paix, a exprimé « sa profonde douleur » et qualifié cet événement de « moment de profond chagrin pour toute la nation« . Les autorités ont immédiatement décrété un jour de deuil national pour le mardi et promis une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, qui constitue la catastrophe aérienne la plus meurtrière du pays depuis plusieurs décennies.