Le Dalaï Lama rêve d’atteindre 120 ans, voire plus

Réfugié en Inde depuis 1959 après avoir fui Lhassa sous la pression du régime chinois, le Dalaï Lama vit depuis plus de soixante ans à McLeod Ganj, dans le nord de l’Inde. Ce village, suspendu dans les hauteurs de l’Himalaya, est devenu son havre, mais aussi le centre spirituel d’un Tibet privé de sa souveraineté. Identifié à l’âge de deux ans comme la réincarnation du treizième Dalaï Lama, Tenzin Gyatso a depuis endossé une triple mission : chef religieux, leader en exil et ambassadeur mondial de la paix.

Malgré l’exil, il a su préserver l’essentiel de l’identité tibétaine, tout en portant son message au-delà des frontières de son peuple. Son rayonnement s’est appuyé sur des valeurs simples, mais puissantes : la compassion, la sagesse intérieure et la non-violence. De prix Nobel de la paix en rencontres avec des leaders spirituels du monde entier, le Dalaï Lama a fait de sa vie un pont entre traditions millénaires et défis contemporains.

Une aspiration prolongée, au service des autres

À la veille de ses 90 ans, le Dalaï Lama ne se replie pas dans la contemplation d’un parcours accompli. Ce samedi 5 juillet, devant des milliers de fidèles rassemblés dans son monastère, il a exprimé un souhait inattendu : vivre encore 30 ou 40 ans. Derrière cette déclaration, aucune vanité ni défi lancé au temps, mais une volonté claire de continuer à servir « les êtres sensibles » et à transmettre les enseignements du Bouddha. Il voit chaque année gagnée comme une occasion de plus pour enseigner, rassurer, orienter.

Entouré de tambours et de cors sacrés, enveloppé dans ses robes couleur safran et bordeaux, Tenzin Gyatso incarne encore l’équilibre et la détermination. Alors que les célébrations de son anniversaire battent leur plein à McLeod Ganj, sa parole conserve une force tranquille, capable d’émouvoir et de mobiliser. Pour ses fidèles, son rêve de longévité dépasse la biologie : c’est la promesse que son engagement ne faiblit pas, même au seuil de ses 90 ans.

Une transition délicate, un avenir en jeu

En parallèle de cette aspiration personnelle, le Dalaï Lama prépare activement la suite. Il a confirmé cette semaine qu’un successeur serait bien désigné à sa mort. La question est loin d’être purement religieuse : elle cristallise un affrontement silencieux entre tradition tibétaine et stratégie politique chinoise. Pékin entend superviser ou orienter le choix du prochain Dalaï Lama, menaçant l’indépendance spirituelle que le chef tibétain défend avec constance.