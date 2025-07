LVMH renforce ses usines aux États-Unis et appelle à un accord commercial avec l’UE

Bernard Arnault. Photo : Archives AFP

Le développement rapide de l’industrie du luxe sur le sol américain pousse les grands noms européens à revoir leur stratégie. Jeudi, dans les colonnes du Figaro, Bernard Arnault, à la tête de LVMH, a défendu une coopération commerciale renforcée entre l’Union européenne et les États-Unis, tout en dévoilant de nouveaux projets d’expansion industrielle pour sa marque phare, Louis Vuitton.

Une implantation industrielle pensée pour le marché nord-américain

Face à une demande soutenue, Louis Vuitton multiplie les investissements dans ses unités de production aux États-Unis. Après une première implantation historique, le groupe a étoffé son dispositif il y a près de cinq ans avec une nouvelle manufacture, et prévoit désormais une troisième implantation à proximité de Dallas. Cette stratégie vise à rapprocher la production du principal marché de la maison, à réduire les délais logistiques et à offrir des produits toujours plus rapidement disponibles à la clientèle locale.

Publicité

Ce renforcement montre une tendance plus large observée dans l’industrie du luxe : produire là où se trouve la clientèle premium, tout en respectant des normes de qualité strictes. Le choix du Texas, État au carrefour des routes commerciales et à l’environnement fiscal attractif, répond à ces impératifs.

Préserver l’équilibre commercial transatlantique

Mais pour le PDG de LVMH, ces efforts industriels doivent être dans un cadre politique et économique stable. Il appelle les autorités européennes à œuvrer à un accord commercial équitable avec Washington, estimant que l’absence d’entente pourrait fragiliser les positions des entreprises européennes opérant aux États-Unis.

Cette mise en garde intervient alors que des tensions tarifaires et réglementaires persistent depuis quelques mois, notamment autour des secteurs stratégiques comme le luxe, l’aéronautique ou encore les technologies vertes. Pour les groupes européens, l’incertitude autour des droits de douane, des règles d’importation ou des conditions d’accès au marché américain constitue un frein potentiel aux investissements.

Le luxe en première ligne dans les échanges UE-USA

Le secteur du luxe, largement porté par des marques européennes, est particulièrement exposé aux déséquilibres commerciaux. Les États-Unis représentent souvent le premier ou le deuxième marché mondial pour ces marques, et une relation commerciale instable pourrait remettre en question certains choix d’expansion ou d’implantation.

Publicité

La stratégie de LVMH combine donc anticipation industrielle et plaidoyer économique. Tout en investissant massivement sur le sol américain, le groupe s’engage pour un dialogue entre les deux rives de l’Atlantique, jugeant essentiel de maintenir une dynamique commerciale fluide, ouverte et équilibrée.

Alors que les discussions sur les relations commerciales entre Bruxelles et Washington restent complexes, la position de Bernard Arnault met en lumière un enjeu stratégique majeur : garantir aux entreprises européennes un cadre stable pour continuer à croître sur les marchés clés, sans devoir choisir entre proximité économique et souveraineté industrielle.