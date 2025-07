Niger : Tiani oppose dignité et soumission face aux “forces impérialistes”

Photo DR

Le général Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023 à la suite du renversement du président Mohamed Bazoum, a pris la parole à la veille du deuxième anniversaire du coup d’État. Dans un message radiotélévisé, il a réaffirmé sa position face à ce qu’il qualifie d’« ingérences étrangères » et a appelé les Nigériens à l’unité nationale.

Un discours axé sur la souveraineté

Apparu en tenue militaire, le général Tiani a dénoncé ce qu’il considère comme des « forces impérialistes » qui, selon lui, influenceraient négativement le développement du Niger. Il a déclaré que ces acteurs extérieurs constitueraient un frein aux efforts de son gouvernement et au bien-être de la population. Face à cette situation, le chef de l’État a évoqué deux voies possibles pour le pays : la soumission ou le choix de la dignité, en insistant sur l’importance pour les Nigériens de défendre leur souveraineté.

Publicité

Deux ans de transition politique

Le 26 juillet 2023, la garde présidentielle avait encerclé la résidence du président Mohamed Bazoum, alors en fonction. Celui-ci avait refusé de démissionner, et vit depuis reclus avec son épouse, selon les informations disponibles. Plusieurs initiatives régionales et internationales ont été entreprises pour favoriser sa libération, sans succès jusqu’ici.

Depuis cette prise de pouvoir, le Niger a suspendu plusieurs accords de coopération, notamment avec la France, et a réévalué ses relations avec des institutions régionales telles que la CEDEAO. Le régime en place affirme vouloir privilégier des partenariats qu’il juge plus équilibrés.

Une situation toujours en évolution

Le Niger, à l’instar d’autres pays de la région ayant connu des transitions similaires, fait face à des défis sécuritaires et économiques persistants. L’évolution de la situation politique dépendra des choix à venir des autorités, notamment en ce qui concerne un éventuel calendrier de transition vers un régime civil, souvent évoqué mais non encore précisé. Ce deuxième anniversaire intervient dans un contexte régional marqué par une redéfinition des alliances et des équilibres de pouvoir.