Nucléaire, mines, défense : la Russie renforce sa présence dans un pays africain

Niamey a accueilli, le 28 juillet 2025, une délégation de haut niveau en provenance de Russie, conduite par le ministre de l’Énergie Serguei Tsivilev, accompagné de responsables du ministère de la Défense et de représentants du patronat, dont les groupes Rosatom et Rosgeo, actifs dans l’exploitation de l’uranium. Cette visite, concentrée sur quelques heures, a donné lieu à des discussions stratégiques autour de la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, des mines et de la formation technique.

Vers une coopération énergétique de long terme

Lors des échanges tenus au centre des conférences Mahatma Gandhi, Serguei Tsivilev a détaillé les projets que son pays souhaite engager au Niger, mettant en avant une approche intégrée rapporte RFI qui cite l’agence russe African Initiative. Au-delà de l’extraction de l’uranium, l’objectif affiché est de bâtir un socle pour le développement de l’énergie atomique à usage civil, incluant la construction de centrales électriques et le renforcement de l’accès à l’électricité à travers le pays.

La coopération pourrait également s’étendre au secteur de la médecine nucléaire et à la formation conjointe de spécialistes nigériens. Ces ambitions s’inscrivent dans le contexte plus large des besoins énergétiques du Niger, où une part importante de la population reste sans accès fiable à l’électricité. L’appui technique et logistique proposé par la Russie apparaît ainsi comme un levier potentiel de transformation pour le secteur.

Des convergences d’intérêt dans les mines et la défense

Le ministre nigérien des Mines, Ousmane Abarchi, a présenté à ses visiteurs la carte géologique du pays, mettant en lumière les ressources exploitables et les opportunités d’investissement. Il a souligné la volonté des autorités d’approfondir les relations avec la Russie, notamment dans les secteurs des mines, de l’énergie et de la sécurité.

La présence de représentants du ministère russe de la Défense témoigne de cette dimension sécuritaire croissante dans les relations bilatérales. Depuis 2023, le Niger a réorganisé plusieurs partenariats internationaux dans le domaine militaire, en réponse aux menaces persistantes pesant sur certaines de ses régions. Les échanges avec Moscou semblent s’inscrire dans ce repositionnement.

Une diplomatie économique active sur le continent africain

La visite de cette délégation russe s’inscrit dans une dynamique plus large d’engagement de la Russie en Afrique, marquée par une multiplication des accords dans les secteurs énergétiques et miniers. Les entreprises russes cherchent à consolider leur présence dans des pays disposant de ressources stratégiques, dans un contexte de concurrence internationale sur l’accès aux matières premières critiques.

Dans le même temps, les autorités nigériennes multiplient les partenariats économiques visant à accélérer le développement des infrastructures nationales et à diversifier les sources de financement et d’assistance technique.