Passeports : classement des pays les plus privilégiés au monde

Chaque année, le cabinet international Henley & Partners, spécialisé dans les questions de mobilité internationale et de résidence, dévoile son indice mesurant la liberté de déplacement offerte par les différents passeports à travers le monde. Ce classement repose sur les données de l’Association du transport aérien international (IATA) et évalue le nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Une sorte de thermomètre mondial de la citoyenneté, où le passeport devient un véritable sésame — ou un frein — selon l’endroit où l’on est né. Ce mardi, le rapport 2025 révèle des écarts saisissants entre les pays, confirmant certaines tendances tout en offrant quelques surprises.

Singapour en tête, l’Asie et l’Europe en force

Singapour occupe la première place, permettant à ses ressortissants d’accéder à 193 pays sans visa. Le Japon et la Corée du Sud suivent juste derrière avec un accès libre à 190 destinations. Ces résultats soulignent la force de leur réseau diplomatique et leur position stratégique dans l’économie mondiale. La troisième place est partagée par plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, offrant à leurs citoyens un accès à 189 pays. Juste derrière ce groupe, on retrouve d’autres États européens tels que l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal et la Suède, dont les passeports permettent de voyager sans visa vers 188 destinations. La Grèce, la Suisse et la Nouvelle-Zélande se démarquent avec 187 destinations, montrant la puissance des accords européens et la confiance qu’ils inspirent à travers le monde.

Des passeports influents aux performances variables

Le Royaume-Uni permet à ses citoyens de voyager sans visa dans 186 pays, un résultat important, notamment dans un contexte post-Brexit. Les États-Unis ont désormais un accès sans visa à 182 destinations, ce qui marque un recul par rapport à leurs précédentes performances. Israël, quant à lui, figure en 18e position avec 168 pays accessibles, reflétant une situation intermédiaire influencée par des facteurs géopolitiques complexes. Ces chiffres montrent que, même parmi les puissances mondiales, les variations dans la mobilité peuvent être significatives et sont souvent le reflet des relations internationales et des choix politiques.

Les disparités marquent la mobilité mondiale

À l’autre extrémité, certains pays connaissent une situation nettement plus difficile. L’Afghanistan, en dernière position, offre à ses ressortissants la possibilité de voyager sans visa vers seulement 25 destinations. Ce faible score témoigne des nombreuses restrictions liées à des conditions sécuritaires et politiques instables, qui compliquent grandement les possibilités de déplacement pour ses habitants.

Ce classement met en lumière une réalité tangible : la liberté de voyager dépend largement du passeport détenu, et donc du pays d’origine. Plus qu’un simple document, le passeport symbolise un accès à la mobilité internationale, conditionnée par la confiance et la reconnaissance que les autres nations accordent à son détenteur. Il révèle ainsi des inégalités importantes dans l’exercice de ce qui peut être perçu comme un droit fondamental.

Cette hiérarchie des passeports n’est pas qu’une question administrative, mais reflète des dynamiques géopolitiques, économiques et sécuritaires. À une époque où les frontières se durcissent dans certains cas, le passeport reste un outil essentiel pour mesurer la place qu’occupe un pays dans le monde et la liberté dont jouissent ses citoyens.

