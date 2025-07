Pétrole et gaz en Afrique : 375 millions $ pour booster la production

Photo Reuters

Le Nigeria continue de miser sur son immense potentiel pétrogazier pour stimuler sa croissance et renforcer son poids économique sur la scène internationale. Ces dernières années, le pays a multiplié les réformes et les partenariats afin de moderniser un secteur stratégique et d’attirer des capitaux.

La société pétrolière Oando Oil Limited fait partie des entreprises locales qui bénéficient de cet environnement favorable. Elle vient d’obtenir un important appui financier de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), qui a décidé d’augmenter le montant d’un prêt déjà accordé à l’entreprise. La ligne de financement atteint désormais 375 millions de dollars.

Cette enveloppe doit permettre à Oando de poursuivre et d’intensifier ses projets dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Concrètement, les fonds seront utilisés pour des opérations de forage, l’extraction de brut et le développement d’infrastructures liées au gaz naturel.

Selon les responsables de la société, Oando vise des niveaux de production ambitieux, avec un objectif de 100 000 barils de pétrole par jour et jusqu’à 1,5 milliard de pieds cubes de gaz quotidien. Ce plan de montée en puissance traduit la volonté de l’entreprise de renforcer sa place parmi les producteurs majeurs du continent.

Le soutien financier d’Afreximbank illustre par ailleurs l’intérêt croissant des investisseurs et des bailleurs régionaux pour les opérateurs nigérians. Malgré les défis, notamment l’insécurité dans certaines zones de production et les fluctuations du marché mondial, le Nigeria conserve de solides atouts : des réserves abondantes, une expertise technique reconnue et un tissu industriel en expansion.