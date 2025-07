Pétrole et gaz en Afrique : découverte de nouvelles réserves

Photo Reuters

Le Ghana vient de franchir un nouveau cap dans le développement de ses ressources énergétiques. Les autorités ont confirmé la mise au jour de nouvelles réserves importantes de pétrole et de gaz, situées dans la région de Cape Three Points, au sud du pays.

Selon les informations publiées par Sika Finance, deux gisements distincts ont été identifiés. Le premier, baptisé Eban-1X, contient des réserves pétrolières prometteuses. Le second, Akoma-1X, renferme du gaz naturel. Ces découvertes renforcent l’optimisme des responsables ghanéens, qui voient dans ces ressources une occasion d’accroître la production nationale et de consolider la sécurité énergétique.

Ces résultats sont le fruit du travail conjoint de plusieurs partenaires : Eni Ghana, Vitol, Woodfields et la compagnie nationale GNPC. Leur collaboration a permis de mener à bien les opérations de prospection et de valider le potentiel commercial de ces gisements.

Depuis quelques années, le Ghana cherche à diversifier son économie et à s’imposer comme un acteur énergétique crédible en Afrique de l’Ouest. L’exploitation de ses réserves est au cœur de cette ambition. Les découvertes de Cape Three Points s’ajoutent aux champs déjà en production, comme Jubilee et TEN, qui contribuent largement aux recettes publiques et aux exportations.

Cependant, ce développement soulève aussi des défis. Il faudra veiller à ce que les bénéfices tirés du pétrole et du gaz profitent aux populations locales et favorisent l’industrialisation. La gestion transparente des revenus et la préservation de l’environnement figurent parmi les priorités affichées par les autorités.

En parallèle, le pays poursuit sa politique d’attraction des investisseurs et de renforcement des capacités techniques de la GNPC. Le gouvernement espère que ces partenariats permettront d’améliorer la maîtrise des opérations et de préparer la transition vers une exploitation plus autonome.