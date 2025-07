Présidentielle en Côte d’Ivoire : Alpha Blondy lance un message à la classe politique

Photo : Photo Sarah Rebouh

À l’approche de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, les voix se multiplient pour appeler au calme et à la cohésion. Parmi elles, celle d’Alpha Blondy, figure emblématique du reggae et véritable icône internationale, a particulièrement retenu l’attention lors d’une récente sortie médiatique.

Connu pour ses prises de parole directes, l’artiste a d’abord salué les efforts de développement entrepris par le gouvernement actuel, dirigé par le président Alassane Ouattara. Il a reconnu les avancées enregistrées ces dernières années, tout en affirmant que l’essentiel n’est pas seulement dans les réalisations matérielles, mais dans la capacité des leaders à préserver l’unité nationale.

Très critique vis-à-vis de l’ambiance politique actuelle, Alpha Blondy a exprimé son ras-le-bol face aux rivalités partisanes : « Vos histoires de partis politiques, je ne suis pas dedans. Ça vous divise. » Un message sans détour, adressé à toute la classe politique. L’artiste met en garde contre les fractures provoquées par les querelles idéologiques, qu’il juge déconnectées des vraies priorités du peuple.

Avec une lucidité certaine, Alpha Blondy a pointé un mal profond qui mine, selon lui, le débat public en Afrique : l’ »analphabétisme politique ». Il a évoqué un terme qui, dit-il, résume bien cette tendance : les « ultra-crépidarialistes », ces personnes qui s’improvisent spécialistes de tout sans réelle connaissance des sujets. Un clin d’œil à la confusion ambiante qui règne souvent dans les discussions politiques.

Mais son message le plus fort s’adresse directement aux figures politiques majeures du pays : Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Pour Alpha Blondy, ces trois personnalités incarnent des pans importants de l’histoire ivoirienne, mais elles ont aussi une lourde responsabilité dans la préservation de la paix. Il leur demande, en toute franchise, de se hisser au-dessus des clivages et de placer l’intérêt national avant toute ambition personnelle.

Dans un climat préélectoral tendu, cette prise de parole résonne comme un appel au bon sens. La popularité d’Alpha Blondy et sa réputation de voix engagée donnent un poids particulier à ce message d’apaisement. Au-delà de la politique, il invite les Ivoiriens à tourner le dos aux divisions pour bâtir ensemble une société plus stable, plus juste et tournée vers l’avenir.