Résurrection annoncée du parti la Renaissance du Bénin: Une mission complexe aux multiples inconnus

Ganiou Soglo © DR

Le paysage politique béninois est en effervescence. Tandis que le Parti du Renouveau Démocratique (Prd) de Me Adrien Houngbédji mène une bataille acharnée pour affirmer sa survie face à l’Union progressiste le Renouveau (Up-R), une nouvelle annonce vient bouleverser les cartes : la volonté de Ganiou Soglo de ressusciter le parti la Renaissance du Bénin (Rb), parti historique fondé par sa mère, Feue Rosine Vieyra Soglo. Cette ambition, nourrie par une dernière volonté de l’ancienne Première Dame, ouvre la voie à une mission complexe et semée d’embûches, dont l’issue dépendra de multiples facteurs. Après le Prd de Me Adrien Houngbédji, c’est le parti la Renaissance du Bénin qui promet de faire son grand come-back. En effet, au lendemain de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, le Bénin a vu naître une floraison de partis politiques. Parmi eux, le Prd et la RB se sont imposés comme des acteurs majeurs, dominant la scène, particulièrement dans la partie méridionale du pays, entre 1991 et 2006. Sous le leadership charismatique de Me Adrien Houngbédji pour le Prd et de Feue Rosine Vieyra Soglo pour la RB, ces formations ont connu leur période de gloire, incarnant des forces politiques structurées et influentes. Cependant, les années passant, des guerres internes de leadership et un multipartisme effréné (le Bénin a compté plus de 278 partis enregistrés en 2018) ont progressivement miné leur influence. Entre 2006 et 2016, ces géants politiques ont perdu des plumes, affaiblis par des divisions internes et une concurrence exacerbée. L’avènement du régime de Patrice Talon en 2016 et la réforme drastique du système partisan, exigeant le regroupement des partis politiques pour assainir le paysage politique, ont sonné le glas de leur autonomie historique. La RB, déchirée entre l’aile Soglo et l’aile Bada, s’est vue contrainte de se fondre dans l’Union Progressiste (Up) aux premières heures de la réforme. Le Prd, quant à lui, après une tentative infructueuse aux élections législatives de 2019 et une fusion avortée avec le Bloc Républicain (deuxième grand parti issu de la réforme), a finalement fusionné avec l’Up en 2022, donnant naissance à l’Union progressiste le Renouveau (Up-R).

Le combat du Prd : un prérequis pour l’espoir de la Rb ?

C'est précisément cette fusion qui est aujourd'hui au cœur d'une controverse majeure. En juin 2025, Me Adrien Houngbédji a créé la surprise en affirmant publiquement que la fusion du Prd avec l'Up n'était pas une absorption et que le Prd existait toujours. S'appuyant sur des arguments de droit, il a martelé que la dissolution d'un parti exigeait l'organisation d'un congrès spécifique, ce qui, selon lui, n'a jamais eu lieu pour le Prd. Une position catégoriquement rejetée par les responsables de l'Up-R et le ministère de l'Intérieur, qui considèrent que la fusion de 2022 a bel et bien entraîné la dissolution du Prd. Pour la Renaissance du Bénin, l'issue de ce bras de fer juridique et politique est cruciale. Si le Prd réussit à prouver sa survie et à se désengager de l'Up-R, cela pourrait créer un précédent juridique et politique, ouvrant une brèche pour la Rb. Sans une victoire du Prd dans son combat pour l'autonomie, l'espoir de voir la Rb se retirer de l'Up semble mince, voire inexistant, étant donné la similitude de leurs situations. La réussite de la résurrection de la Rb est donc, en partie, liée à la capacité du Prd à gagner son propre combat.

