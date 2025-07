Russie : Melania Trump prise pour cible après le revirement de son mari

Melania Trump. Photo by Thibaud Moritz/ABACAPRESS.COM

Au fil des années, Donald Trump a entretenu une relation ambiguë avec Moscou, oscillant entre déclarations admiratives à l’égard de Vladimir Poutine et refus répété de condamner les actions russes sur la scène internationale. Depuis son retour à la Maison-Blanche, un changement inattendu dans sa politique étrangère est venu rompre cette dynamique : Trump a décidé d’accroître le soutien militaire des États-Unis à l’Ukraine. Ce virage a eu des répercussions immédiates, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan personnel, avec une offensive médiatique russe inattendue contre sa femme, Melania Trump.

Une nouvelle cible : le mariage Trump

Les médias d’État russes ont redirigé leur stratégie d’influence en s’attaquant non plus aux positions politiques de Trump, mais à sa sphère privée. Depuis plusieurs jours, les chaînes russes diffusent des reportages remettant en question la solidité de son mariage et la loyauté de son épouse. Le ton est loin d’être anodin : des images provocantes de Melania Trump datant de ses années de mannequinat sont ressorties des archives, accompagnées de commentaires acerbes sur ses valeurs personnelles. À travers ces programmes, Moscou semble vouloir fissurer l’image de famille unie que Trump tente de projeter auprès de sa base conservatrice.

Les analystes y voient une tentative de décrédibilisation calculée, ciblant les sensibilités des électeurs les plus attachés aux valeurs traditionnelles. L’objectif n’est pas tant d’informer que de semer le doute, en suggérant que Melania Trump, peu visible depuis le début du second mandat, ne partage ni les convictions politiques ni les aspirations de son mari. Cette mise en scène suggère qu’une Première dame distante et peu investie serait la preuve d’un dysfonctionnement conjugal, utilisé comme allégorie d’un leadership instable.

Une campagne d’influence déguisée en téléréalité

L’intérêt soudain des chaînes russes pour la vie conjugale des Trump ne relève pas d’un simple goût pour le sensationnalisme. Il s’agit d’une tactique éprouvée dans les stratégies de déstabilisation informationnelle, empruntée aux manuels de guerre psychologique. En exposant les prétendues failles de la vie privée d’un dirigeant, on affaiblit son autorité sans recourir à des attaques directes sur ses décisions politiques. Cela permet aussi de brouiller les pistes : pendant que les observateurs tentent de démêler le vrai du faux sur la relation Trump-Melania, la Russie se dégage de l’attention critique sur ses propres reculs diplomatiques.

Le politologue Malek Dudakov, proche des cercles influents du Kremlin, a d’ailleurs accentué ce récit en décrivant le mariage Trump comme « transactionnel », une relation d’image plutôt que de sentiments. Ce type de commentaire, diffusé en prime time, est calibré pour frapper fort et s’inscrire dans l’imaginaire collectif. Les médias russes orchestrent ainsi une mise en récit où Melania devient le symbole d’un pouvoir fragilisé, en perte de repères, et Trump celui d’un homme isolé, pris en étau entre ses promesses électorales et les réalités diplomatiques.

De la politique à l’intime : une attaque sur plusieurs fronts

Le timing de cette campagne n’est pas anodin. Le revirement de Trump sur la question ukrainienne a provoqué l’irritation de Moscou, d’autant qu’il intervient après des mois de signaux ambigus envoyés en faveur d’un rapprochement russo-américain. Le ministère russe des Affaires étrangères, tout en tentant de minimiser l’impact de ce changement de cap, a dénoncé une capitulation face aux pressions de l’administration et des alliés occidentaux. Faute de pouvoir inverser cette décision sur le plan diplomatique, le Kremlin semble miser sur un affaiblissement plus insidieux : éroder la crédibilité du président américain par la rumeur et la satire.